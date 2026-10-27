Sada (A Coruña) renaturalizará el río Maior y transformará el centro con nuevas zonas verdes

El centro de Sada vivirá una transformación en los próximos años con el proyecto de renaturalización del río Maior. La actuación, impulsada de manera conjunta entre el Concello y la Xunta de Galicia, tiene varios objetivos. Entre ellos, el de reducir el riesgo de inundación, pero también el de recuperar un río que ahora discurre bajo el suelo y el de crear nuevos espacios verdes.

La intervención cuenta con un presupuesto de 7.032.969,65 euros y supondrá actuaciones principalmente en las calles Venezuela, Río, Laguna y Bergondo. Un 60% de este presupuesto está financiado con Fondos Feder y las dos administraciones, la autonómica y la municipal, aportarán cada una el 50% del total.

En el caso del Concello, su importe, unos 3,5 millones de euros, se repartirá entre el 2027 y el 2030.

Por esas calles el río, ahora canalizado por unos tubos subterráneos, pasará a discurrir a cielo abierto.

Con esta medida se mejorará su capacidad de drenaje y así se disminuirá el riesgo de inundaciones en la zona, ya que los actuales tubos no tienen capacidad para absorber el caudal cuando aumenta por encima de lo habitual.

Zona del río Maior de Sada en la que se actuará. Concello de Sada

Con la intervención, el río irá acompañado de unos canales de alivio en los márgenes, estos soterrados, que absorberían el desborde en caso de que el agua rebasase el límite del río.

El propio Concello destaca que esta actuación es inédita en la comarca de A Coruña y supone también una de las primeras de estas características en Galicia.

Paseo fluvial urbano

Pero no todas las actuaciones estarán centradas en reducir el riesgo de inundación.

El proyecto, de cuya redacción se encargó el Concello y la licitación y ejecución corresponderá a Augas de Galicia, contempla también su integración paisajística.

Para ello se crearán nuevas zonas verdes y de ocio, creando un pequeño paseo fluvial en medio de la localidad.

Entorno de la calle Laguna de Sada por donde transcurrirá el río Maior. Concello de Sada

Así, será posible pasear junto al río Maior entre el parque infantil junto a la calle Pontedeume y su propia desembocadura en la avenida de la Marina. En este recorrido, tanto en la zona de la calle Pintor Vaamonde como en la calle Laguna será donde se ubiquen las nuevas zonas verdes así como áreas infantiles, nuevo mobiliario urbano, pérgolas y también pasarelas que permitirán pasar de una orilla a la otra del río.

La intervención obligará a reordenar el tráfico en la zona, ya que se dejará de poder circular con normalidad por esas vías y en ellas se establecerán nuevos carriles de acceso y pasos compartidos.

De todas maneras, en el margen del río al que dan los garajes, se mantendrá una vía de servicio que podrán utilizar únicamente los vecinos residentes y los servicios de emergencias como las ambulancias.

La intervención cuenta ya con el respaldo municipal, tras ser aprobado el convenio con Augas de Galicia el pasado 24 de septiembre en el pleno, y también con el autonómico.

Este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informaba de esta y otras actuaciones enmarcadas en un paquete de actuaciones en distintos puntos de Galicia para reducir los riesgos de inundación en zonas fluviales.

Recreación de la obra del río Maior de Sada. Luz y Forma

En el Concello la presentación del informe que contempla esta intervención en Sada fue recibida con "enorme satisfacción" al empezar a materializarse "años de trabajo" y la colaboración interadministrativa para el beneficio de toda la población de la localidad.

Cuando se lleve a cabo, la intervención dará respuesta a una necesidad presente desde hace años en el municipio.

Ya en el 2022 el Concello aprobó en el pleno la alternativa propuesta por Augas de Galicia para proceder a la redacción del proyecto. Dos años antes el Concello ya había firmado con la misma entidad una colaboración para mejorar el funcionamiento hidráulico del río Maior. En el 2023, el proyecto todavía estaba en el aire, cuando se encontraba en fase de supervisión técnica y su presupuesto ascendía a 6 millones de euros.

Tres años después y con un millón de euros más de presupuesto, la intervención ha dado un nuevo paso adelante con el informe presentado en el Consello da Xunta.

Cesión de la carretera

De todas formas, todavía no hay fechas para la realización de las obras.

La renaturalización del río afecta directamente a la carretera DP-0812, perteneciente a la Deputación, por lo que el organismo provincial debe primero ceder esos terrenos para que se pueda llevar a cabo la intervención.

Por el momento se desconoce cuándo se podría oficializar esa cesión.

En todo caso, las actuaciones deberán empezar el próximo año para mantener los fondos europeos. Una vez comiencen las obras, el plazo de ejecución previsto es de algo menos de dos años, unos 21 meses.