La lluvia complica el tráfico en A Coruña: importantes retenciones en los accesos a la ciudad

La lluvia ha complicado la circulación durante la mañana de este martes en A Coruña, donde se registran importantes retenciones en las principales vías de entrada a la ciudad. Tras varios días sin precipitaciones, el regreso del mal tiempo coincide con una elevada afluencia de vehículos que está dificultando la movilidad desde primera hora.

Según han confirmado desde los servicios de Tráfico, las complicaciones afectan especialmente a la Tercera Ronda, la avenida de A Pasaxe y Alfonso Molina, aunque las retenciones se extienden por buena parte de los accesos a la ciudad.

"Hay muchísimo coche por todas las entradas, no solo por la Tercera Ronda", explican desde Tráfico, que señalan que la situación en esta última vía es especialmente complicada, con una congestión superior a la habitual.

Uno de los puntos más afectados es la glorieta de Pavo Real, donde la gran cantidad de vehículos está dificultando la circulación. Desde Tráfico indican que los semáforos ya funcionan con el ciclo máximo permitido, aunque esta medida no resulta suficiente para absorber el volumen de coches.

Por su parte, Alfonso Molina presenta una situación algo más favorable que el resto de accesos, aunque también registra circulación lenta y retenciones.

Atascos para acceder al CHUAC

Las dificultades de circulación también se están dejando notar en el entorno del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC).

La rotonda de Casablanca se encuentra completamente saturada, con una larga caravana de vehículos que se extiende hasta el Hospital Materno Infantil y la zona de Os Castros.

Esta situación está complicando los desplazamientos hacia el complejo hospitalario durante la mañana.

Dos accidentes durante esta mañana

Al margen de las retenciones, la mañana también ha dejado un accidente de tráfico en la avenida García Sabell, donde un vehículo ha volcado tras sufrir una salida de vía alrededor de las 08:30 horas, en dirección a Alfonso Molina. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y los Bomberos de A Coruña, que asistieron al conductor y consiguieron devolver el vehículo a su posición.

Según la información facilitada por Tráfico, el accidente no ha dejado heridos ni ha provocado cortes de circulación, ya que el coche quedó fuera de la calzada.

#Coruña - Accidente en la Tercera Ronda dirección Riazor. Importantes retenciones a la altura de Visma con varios vehículos implicados. En el lugar la policía local 🚓 y ambulancia 🚑 🚗🚙 https://t.co/vU9gjmk1nd — Eloy TP (@EloyTP) October 27, 2026

Además del vuelco ocurrido en la avenida García Sabell, tres vehículos colisionaron a las 08:53 horas en la Tercera Ronda, a la altura de Penamoa y en dirección a la ciudad.

En este segundo accidente, una niña tuvo que ser atendida por una ambulancia del 061 tras sufrir un golpe leve en la cabeza, aunque no fue necesario trasladarla al hospital.

La colisión obligó a cortar inicialmente dos carriles de circulación, lo que agravó las retenciones que ya se registraban más adelante, en la zona de Visma.

Posteriormente se reabrió uno de los carriles afectados y, según la última información disponible, solo permanece uno cortado, aunque el tráfico ya circula con fluidez.

Desde Tráfico señalan que, más allá de estos incidentes puntuales, la principal causa de las retenciones de esta mañana es el elevado volumen de vehículos en los accesos a la ciudad, coincidiendo con el regreso de la lluvia.