Bomberos de A Coruña (imagen archivo)

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A Coruña

Un incendio en un garaje de A Coruña deja tres coches calcinados y otros vehículos afectados

El fuego se declaró en la calle Pintor Francisco Llorens y provocó daños en la estructura del techo y en varias tuberías

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Un incendio registrado durante la noche de este lunes en un garaje de la calle Pintor Francisco Llorens, en A Coruña, ha dejado tres vehículos completamente calcinados, otros dos afectados por las llamas y una motocicleta dañada. El fuego también provocó desperfectos en las instalaciones del inmueble, aunque no se registraron daños personales.

Rescate en la playa del Orzán.

Según la información facilitada por los Bomberos de A Coruña, el aviso se produjo a las 23:56 horas, cuando fueron alertados de un incendio en un garaje de dos plantas.

Las llamas afectaron especialmente a la planta baja, donde las elevadas temperaturas generadas durante el incendio causaron daños en las placas del techo. También se produjeron roturas en varias tuberías situadas en el techo y las paredes.

Tras la intervención, el garaje quedó señalizado y precintado como medida de seguridad. Está previsto que durante la mañana de este martes acudan al lugar efectivos de la Policía Local y de la Policía Científica, junto con los bomberos, para analizar los daños y determinar las medidas preventivas necesarias.

Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio.

Otro incendio en un cuadro eléctrico en Agra da Bragua

Los Bomberos de A Coruña también intervinieron durante la madrugada en la calle Agra da Bragua, después de recibir un aviso a las 00:36 horas por un incendio en el cuadro de contadores del portal de un edificio.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos con un vehículo. A su llegada, el fuego ya había sido extinguido por los propios vecinos, aunque parte de las barras de distribución eléctrica y los fusibles generales habían quedado calcinados.

Como medida preventiva, los efectivos cortaron el suministro eléctrico de todo el edificio ante el riesgo de que el incendio pudiera reactivarse.