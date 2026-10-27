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Un incendio en un garaje de A Coruña deja tres coches calcinados y otros vehículos afectados
El fuego se declaró en la calle Pintor Francisco Llorens y provocó daños en la estructura del techo y en varias tuberías
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Un incendio registrado durante la noche de este lunes en un garaje de la calle Pintor Francisco Llorens, en A Coruña, ha dejado tres vehículos completamente calcinados, otros dos afectados por las llamas y una motocicleta dañada. El fuego también provocó desperfectos en las instalaciones del inmueble, aunque no se registraron daños personales.
Según la información facilitada por los Bomberos de A Coruña, el aviso se produjo a las 23:56 horas, cuando fueron alertados de un incendio en un garaje de dos plantas.
Las llamas afectaron especialmente a la planta baja, donde las elevadas temperaturas generadas durante el incendio causaron daños en las placas del techo. También se produjeron roturas en varias tuberías situadas en el techo y las paredes.
Tras la intervención, el garaje quedó señalizado y precintado como medida de seguridad. Está previsto que durante la mañana de este martes acudan al lugar efectivos de la Policía Local y de la Policía Científica, junto con los bomberos, para analizar los daños y determinar las medidas preventivas necesarias.
Por el momento, no han trascendido las causas que originaron el incendio.
Otro incendio en un cuadro eléctrico en Agra da Bragua
Los Bomberos de A Coruña también intervinieron durante la madrugada en la calle Agra da Bragua, después de recibir un aviso a las 00:36 horas por un incendio en el cuadro de contadores del portal de un edificio.
Hasta el lugar se desplazaron cuatro bomberos con un vehículo. A su llegada, el fuego ya había sido extinguido por los propios vecinos, aunque parte de las barras de distribución eléctrica y los fusibles generales habían quedado calcinados.
Como medida preventiva, los efectivos cortaron el suministro eléctrico de todo el edificio ante el riesgo de que el incendio pudiera reactivarse.