Un incendio en un edificio de A Coruña reaviva las quejas por un narcopiso: "Hay que buscar una solución"

Un incendio en el cuadro de contadores del número 11 de la calle Agra Bragua, en A Coruña, ha vuelto a poner el foco en las quejas vecinales por la inseguridad en la zona. Los residentes denuncian el trasiego constante de personas que, según aseguran, acuden a un piso del edificio para comprar droga y reclaman una solución a una situación que afirman sufrir desde hace tiempo. Esta mañana, una empresa eléctrica trabajaba en el portal para revisar la instalación afectada por el fuego.

La incidencia se produjo a las 00:36 horas de este martes. Cuatro bomberos con un vehículo acudieron al inmueble para comprobar el estado del cuadro de contadores, donde se había declarado un incendio que ya habían extinguido varios vecinos antes de su llegada. Parte del embarrado eléctrico y de los fusibles generales habían quedado calcinados, por lo que los efectivos cortaron el suministro eléctrico de todo el edificio por seguridad, ante el riesgo de que el fuego pudiera reavivarse.

Durante la mañana, varios residentes bajaron a la calle para interesarse por lo ocurrido, al igual que otras personas que viven en portales próximos. Entre ellos estaba Xosé Rodríguez, que reside en el edificio con su hijo desde hace años y que trasladó a Quincemil su preocupación por la situación que, asegura, sufren en el entorno.

"Cada día vienen más de cien personas a ese piso", relata, en referencia al inmueble que los vecinos señalan como un presunto punto de venta de droga.

Rodríguez explica que han hablado en numerosas ocasiones con la Policía y que los agentes también se han pasado por el lugar. Según cuenta, los agentes les aseguran que quienes se encuentran en el piso "acabarán saliendo", aunque lamenta que, mientras tanto, los residentes continúan preocupados por la situación. "No podemos hacer más", afirma, mientras reclama una solución que permita recuperar la tranquilidad y acabar con la inseguridad que, según denuncia, padecen.

El vecino también apunta a la posibilidad de que el incendio esté relacionado con una conexión eléctrica irregular, aunque esta circunstancia no ha sido confirmada. Las sospechas sobre un posible enganche ilegal a la red se suman a la inquietud generada por los daños en el cuadro de contadores, cuya instalación estaba siendo revisada esta mañana por una empresa eléctrica.

Alicia, residente en otro edificio de la zona, coincide en señalar el movimiento constante de personas que, según explica, acuden al inmueble. La vecina considera que es necesario actuar para evitar que el trasiego continúe y dar respuesta al malestar de quienes viven en las inmediaciones.

Por su parte Pedro, cliente de un bar de la zona, comparte esa percepción y también vincula lo ocurrido con la actividad que atribuye al presunto narcopiso. A su juicio, es necesario tomar medidas para abordar un problema que, según los testimonios recogidos en el entorno, preocupa tanto a residentes como a otras personas que frecuentan el barrio.