Los otros héroes de A Coruña: más de un siglo de vecinos que se jugaron la vida para salvar a otros

Una ola puede cambiarlo todo en cuestión de segundos. Lo saben bien los coruñeses, que conocen de sobra las corrientes de Riazor y Orzán. "Hay que desconfiar del mar", es lo primero que te dicen de niño cuando pones un pie en la playa. Pero si algo suelen tener en común aquellos que ignoran todas las medidas de seguridad habidas y por haber, es que pocos son de aquí. Desconocen el peligro real de que, aunque parezca que el agua está en completa calma, por debajo hay un gran torbellino que no tardará en tirarte hacia dentro.

Y lo sabemos por todas las historias que, por desgracia, no han tenido un final feliz como el ocurrido estos últimos días. Desde el niño Juanito Darriba, que murió con 11 años intentando salvar a una mujer en 1896, hasta los conocidos como "héroes de Orzán", los tres policías que fallecieron intentando rescatar a un estudiante eslovaco en enero de 2012.

"La gente que no es de A Coruña no conoce los riesgos", decía Carlos Touriñán este martes a Quincemil. Como jefe de seguridad ciudadana de la ciudad, no dudó en pronunciarse ante los dos incidentes ocurridos estos pasados días, en los que varios desconocidos se lanzaron a rescatar a dos personas que habían sido arrastradas por la corriente en Orzán, una, y en Riazor, otra. Ninguno de ellos era un profesional de emergencias. Simplemente estaban allí cuando alguien los necesitó.

Y aunque estos no dudaron en actuar, lo cierto es que la ciudad cuenta con numerosos "héroes" que arriesgaron su vida por salvar a alguien y no tuvieron la misma suerte para contarlo. Como el caso de Juanito Darriba, uno de los primeros "héroes" que se recuerdan.

Juan Darriba

Hay que remontarse hasta el 9 de agosto de 1896 para encontrar una de las historias más conocidas y conmovedoras de la costa coruñesa. Aquel día, Juan Darriba Fernández, conocido como Juanito, tenía apenas 11 años cuando vio a Josefa Fernández, una mujer de 30 años, en apuros en el agua, en la cala del Caramanchón, entre la Coraza y las rocas de Riazor.

El pequeño no dudó en lanzarse al mar para intentar ayudarla. Sin embargo, la mujer se aferró a él en medio de la desesperación y ambos acabaron hundiéndose. Un tercer hombre logró sacarlos del agua, pero Juanito ya estaba inconsciente y murió poco después.

Su gesto no cayó en el olvido. El Ayuntamiento de A Coruña le concedió una tumba a perpetuidad en el cementerio de San Amaro y, años después, la ciudad le dedicó una calle en el barrio del Birloque. Más de un siglo después, su nombre sigue recordando que la historia de los héroes del mar coruñés no empezó con los acontecimientos de 2012.

Francisco Alcaraz

Un año después, el 25 de agosto de 1897, se produjo otra tragedia en la playa del Orzán. Tres mujeres se encontraban en el agua cuando comenzaron a pedir auxilio. Varios obreros que trabajaban en las obras del colegio Eusebio da Guarda acudieron a socorrerlas. Ricardo Tomé Laurel y José Tojo Pillado consiguieron sacar a dos de ellas.

Francisco Alcaraz, de 31 años, se lanzó al mar para intentar rescatar a la tercera, Ramona Ferreiro, de 33 años. Ninguno de los dos logró regresar a tierra con vida.

Alcaraz dejó una hija y su muerte conmocionó a la ciudad. El Ayuntamiento acordó que sus restos recibieran un entierro solemne y destinó dinero a ayudar a su familia. Su historia es uno de los ejemplos más antiguos de cómo personas que se encontraban trabajando o paseando cerca de la playa acabaron jugándose la vida para auxiliar a quienes no conocían.

Javier, Rodrigo y José Antonio

Entre las historias que más han calado en A Coruña está la de los conocidos como los "héroes de Orzán". El 27 de enero de 2012, los policías nacionales Javier López, Rodrigo Maseda y José Antonio Villamor murieron cuando intentaban salvar al estudiante eslovaco Tomas Velicky, que también falleció ahogado. La tragedia marcó para siempre a la ciudad y convirtió a los tres agentes en símbolos de entrega y servicio público.

Este 27 de xaneiro, o mar bravo do Orzán lémbranos a José Antonio, Rodrigo e Javier. Hai 14 anos perdían a vida tratando de salvar a de Tomas. Para todos eles, a lembranza eterna da súa cidade, da Coruña. Os heroes do Orzán, sempre no recordo. https://t.co/moprdoEsGQ — Concello da Coruña (@ConcelloCoruna) January 27, 2026

Desde entonces, todos los años se les recuerda en un homenaje en la coraza de Orzán, donde permanece su monumento en honor a su valentía. Nunca faltan las flores en el altar.

Tres jóvenes valientes

En los últimos años también se han sucedido intervenciones que merecen un hueco en esta historia. En mayo de 2024, un menor de 14 años que jugaba con las olas junto a unos amigos en el entorno de la Coraza estuvo a punto de morir ahogado. Dos jóvenes senegaleses y un coruñés se lanzaron al agua para socorrerlo y consiguieron sacarlo.

No fue una intervención de un equipo de rescate ni un operativo organizado de antemano. Fueron tres jóvenes que vieron a alguien en peligro y reaccionaron. Una escena que guarda similitudes con la de este domingo, cuando una decena de personas acabó formando una cadena humana para sacar a una mujer del mar.

La historia también incluye a quienes han tenido que ser rescatados por agentes de Policía Nacional o Policía Local, así como a los profesionales de emergencias que intervienen habitualmente en estas playas. En noviembre de 2014, por ejemplo, seis policías nacionales se metieron en el agua para ayudar a un hombre de unos 80 años que no conseguía regresar a la orilla en Riazor.

Los últimos incidentes

Incidentes como los sucedidos estos dos días anteriores hacen recordar a todos estos héroes que han pasado a la historia de las playas urbanas de A Coruña. Y también de los que no se supo nada pero que seguramente también hayan actuado.

El domingo, una mujer que se encontraba leyendo cerca de la orilla de Riazor fue arrastrada mar adentro por una ola. La escena quedó grabada en vídeo y muestra cómo varias personas se acercaron para intentar ayudarla. Ante la fuerza del mar, los primeros en intervenir necesitaron el apoyo de más gente hasta formar una cadena humana de alrededor de una decena de personas. Entre todos consiguieron llevarla hasta la arena.

Apenas 24 horas después, el lunes, otro bañista tuvo dificultades para regresar a tierra en la playa del Orzán. En esta ocasión, dos jóvenes lo auxiliaron para que pudiera salir del agua, mientras varias personas permanecían pendientes de lo que ocurría.

Dos escenas diferentes, pero con algo en común: la reacción de quienes, sin pensárselo demasiado, se acercaron a ayudar. Y es que, aunque la memoria colectiva de la ciudad vuelve una y otra vez a la tragedia de los policías del Orzán, la historia de los rescates en estas playas comenzó mucho antes de aquel enero de 2012.