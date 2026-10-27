A Coruña instala el ascensor del Obelisco, en A Coruña, y acelera las obras de la plaza de Mina

El nuevo acceso al párking ya empieza a tomar forma, las gradas están a punto de terminar y la plaza de Mina avanza a buen ritmo. El objetivo es acabar la remodelación en diciembre, sin vallas durante las fiestas.

Las obras de los Cantones de A Coruña empiezan a dejar ver sus resultados. El ascensor del Obelisco ya está instalado y el nuevo acceso al aparcamiento comienza a tomar forma. A estos avances se suman las gradas, prácticamente terminadas, y los trabajos de la plaza de Mina, que avanzan a pasos de gigante.

La previsión es que la remodelación esté lista en diciembre, concretamente con su apertura para Navidad, para que los coruñeses puedan disfrutar de la decoración navideña sin vallas de obra por medio.

La transformación de los Cantones ha cambiado por completo la imagen de esta zona céntrica, aunque también ha generado críticas. El color gris y la gran cantidad de cemento que se aprecia en los primeros resultados no han convencido a todos los vecinos.

En la plaza del Obelisco ya se ha instalado el nuevo árbol que sustituye al metrosidero fallecido, pero en el resto de los Cantones todavía falta vegetación. Una de las cuestiones que más se ha repetido en los comentarios es precisamente la ausencia de zonas verdes.

La alcaldesa, Inés Rey, ha respondido en varias ocasiones a estas quejas asegurando que "lo verde es lo último que se instala". Habrá que esperar, por tanto, a que finalicen los trabajos para comprobar cómo queda el conjunto.

Mientras tanto, el ascensor del Obelisco permitirá acceder al párking y se sumará a la nueva entrada prevista justo detrás. Con diciembre en el horizonte, las obras encaran su recta final con la vista puesta en la Navidad.