Imagen desde la zona más elevada del recorrido. Concello de A Coruña.

El Concello de A Coruña volverá a gestionar el ascensor de San Pedro para convertirlo en mirador

El Concello de A Coruña incoará este miércoles la modificación de la concesión del ascensor panorámico del Monte de San Pedro para recuperar su gestión con la intención de convertirlo en un mirador cubierto. El cambio es relativo también a la concesión de la cafetería y restaurante del parque, aunque esta se mantendrá en manos de Miramar de San Pedro S.L, separando así ambos servicios.

De esta forma, el Concello pasará a ser responsable de la vigilancia, limpieza y funcionamiento del elevador panorámico.

Una vez aprobada esta modificación, la actual adjudicataria tendrá 10 días para formular alegaciones.

El contrato original data del año 2004, cuando el gobierno local, entonces con el alcalde Francisco Vázquez, autorizó la concesión tanto de la cafetería/restaurante como del propio ascensor. Un año después se adjudicó a Miramar de San Pedro por un plazo de 50 años.

Después de años de cambios en el contrato, el ascensor, que se inauguró en el 2007 durante el mandato de Javier Losada, dejó de funcionar oficialmente en el 2022 tras episodios de averías constantes y un elevado coste de mantenimiento que no lograron salvar las tarifas instauradas en el año 2010.

Nuevo mirador

Ahora, la intención del gobierno local es convertir esta icónica esfera de acero y cristal en un mirador que se alza a más de 60 metros de desnivel con vistas a toda la bahía coruñesa.

Cuatro años después de su último viaje por la ladera del monte de San Pedro, el ascensor panorámico podrá tener una nueva vida.

El pasado mes de julio, la alcaldesa Inés Rey confirmaba que el elevador pasará a ser un mirador cubierto porque, en sus palabras, "en términos de vida útil, su sustitución o reparación no es posible".

Después de años en desuso y sus correspondientes pérdidas, también ha cambiado la normativa, estableciendo hoy en día la obligación de construir una vía de evacuación con una escalera paralela que resulta inviable en esa pendiente rocosa.

Esto ha motivado la decisión municipal, en la que el nuevo mirador mantendrá la icónica esfera de cristal, como también indicó el pasado verano la alcaldesa.

El informe que se llevará a la Xunta de Gobierno Local recuerda también las actuaciones de mejora que se llevaron a cabo en la cúpula del parque y su cesión temporal, en este caso a Zara para actos con motivo de su 50 aniversario, que "permitió al Concello valorar su posible utilización para otras actividades".

En cuanto al mirador del ascensor, su diseño está ya en marcha y se dará a conocer próximamente, teniendo en cuenta posibilidades de uso conjuntas entre la cúpula y el elevador.

Mientras, el Concello ha dado un paso adelante en su transformación con la incoación que tendrá lugar este miércoles para volver a encargarse de su gestión.