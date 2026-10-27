El Concello de A Coruña da licencia para rehabilitar dos edificios de la Cidade das TIC y crear un centro de formación en transición verde y digital

La Cidade das TIC de A Coruña continúa avanzando en la recuperación de las instalaciones de la antigua Fábrica de Armas con la rehabilitación de dos de sus edificios para convertirlos en un centro de formación especializado en nuevas ocupaciones relacionadas con la transición verde y digital. El Ayuntamiento tiene previsto aprobar la concesión de licencia urbanística para intervenir en la antigua escuela de Formación Profesional y en la clínica del recinto, una actuación que permitirá adaptar ambos inmuebles a su nuevo uso y recuperar espacios que presentan diferentes grados de deterioro.

El proyecto contempla una superficie construida afectada de 2.614 metros cuadrados, repartidos entre los 2.260 metros cuadrados de la escuela de Formación Profesional y los 354 metros cuadrados de la antigua clínica. El presupuesto de ejecución material asciende a 2.430.724,35 euros y la documentación municipal establece un plazo de seis meses para iniciar los trabajos y de 18 meses para completarlos, contados desde el día siguiente a la notificación de la licencia.

La intervención se enmarca en el proyecto de creación de un centro formativo promovido por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración en colaboración con la Universidade da Coruña. La iniciativa cuenta con cofinanciación de la Unión Europea a través del programa del Fondo de Transición Justa, según recoge el expediente urbanístico.

Una escuela adaptada a las nuevas necesidades formativas

La antigua escuela de Formación Profesional será el principal espacio del futuro centro. El proyecto plantea conservar la distribución general de las dos plantas existentes y adaptar sus dependencias para albergar las distintas actividades docentes, administrativas y de apoyo necesarias para su funcionamiento. La intervención busca aprovechar la estructura del edificio y su organización original, con modificaciones centradas en la adecuación funcional de los espacios.

El inmueble presenta una configuración en forma de E, con tres pabellones orientados de oeste a este y una nave transversal de norte a sur que conecta las diferentes dependencias. La escalera central articula la comunicación entre las dos plantas y se mantendrá como uno de los elementos organizadores del edificio. La actuación pretende conservar ese esquema arquitectónico y adaptar sus espacios a las necesidades del nuevo equipamiento.

En la planta baja se habilitará un vestíbulo de entrada que permitirá controlar los accesos y distribuir la circulación interior. Desde ese punto se podrá acceder al corredor principal, que comunicará con las distintas dependencias, entre ellas el auditorio, las oficinas administrativas, los espacios para el profesorado, los laboratorios, los aseos, los almacenes y el comedor.

El proyecto también prevé una zona destinada a comedor y networking, concebida como espacio de relación y encuentro, desde la que se accederá al laboratorio situado en el pabellón norte. La distribución combinará así las áreas dedicadas a la formación con otras destinadas a la gestión del centro y a la convivencia entre sus usuarios.

La intervención contempla, además, la adaptación de los recorridos interiores y de las salidas de emergencia. En la planta baja, estas salidas comunicarán con los patios exteriores situados entre las naves, mientras que en la planta superior se habilitarán escaleras de hormigón armado dentro de esos patios para facilitar la evacuación.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la mejora de la accesibilidad. Se construirá una nueva rampa de entrada con una pendiente del 3,6 % y se instalará un ascensor para garantizar la comunicación entre las plantas y facilitar también el transporte de materiales. La actuación incluye asimismo la adecuación de los itinerarios y los accesos a las distintas dependencias.

En cuanto a los acabados, el proyecto apuesta por una intervención contenida, que conserve el carácter del inmueble y limite la incorporación de nuevos elementos a los estrictamente necesarios para su funcionamiento. Se instalarán trasdosados de placas de yeso laminado con aislamiento térmico y se utilizarán revestimientos resistentes en las zonas más expuestas al desgaste.

La propuesta incorpora también elementos de acondicionamiento acústico, con conductos textiles para la ventilación y tratamientos con lana de roca proyectada en los techos. El color rojo tendrá presencia en determinados revestimientos interiores, una solución que, según la memoria del proyecto, busca aportar calidez y evocar la imagen del antiguo centro de formación.

La clínica necesita una rehabilitación estructural más profunda

La actuación prevista en la antigua clínica será diferente a la de la escuela, debido al estado de conservación del edificio y a los problemas derivados de la presencia de agua en el terreno. El proyecto describe un inmueble que ha sufrido un deterioro progresivo tras quedar fuera de uso, con daños en la cubierta y en los elementos interiores.

Uno de los problemas señalados en la documentación es la inundación completa del sótano, donde se acumula una lámina de agua de casi metro y medio. La memoria atribuye esta situación al elevado nivel freático de la parcela y al cese del funcionamiento de la bomba de achique que existía cuando la clínica estaba operativa.

La falta de control del agua habría provocado movimientos del terreno y afectado a las condiciones del edificio. Por este motivo, la intervención plantea vaciar el interior y demoler la cubierta, los tabiques, las soleras y los forjados deteriorados, conservando los muros de carga interiores y exteriores, que serán reparados y rehabilitados.

La nueva cubierta será una losa de hormigón armado de 20 centímetros de espesor, apoyada sobre los muros existentes y suspendida de dos vigas de 90 por 30 centímetros para resolver el espacio central, con una luz de 15 metros. El sistema se impermeabilizará mediante una membrana líquida a base de poliuretano.

El proyecto también incluye medidas específicas para recuperar el control del agua. Se construirá un pozo de bombeo prefabricado de hormigón, de 80 centímetros de diámetro, en el que se instalará una nueva bomba para regular los niveles de agua del terreno. La propuesta contempla, además, rellenar el sótano existente con materiales y tierras procedentes de la propia demolición.

La solución prevista para la planta inferior incluye una base de hormigón de limpieza de diez centímetros sobre la que, en una fase posterior, podrá instalarse un forjado sanitario de tipo cávity, de 30 centímetros de altura. Este último elemento no se ejecutará en las obras actuales para facilitar la futura adaptación de las instalaciones sanitarias al uso definitivo de la clínica.

La rehabilitación se completará con la limpieza, reparación y pintado de los muros de carga, tanto por el exterior como por el interior. También se recuperarán la pintura y las texturas de los zócalos existentes, mientras que los huecos interiores se cerrarán con placas translúcidas de policarbonato de doble celda para evitar la entrada de agua y permitir cierta ventilación de la humedad.

La intención es conservar la calidad ambiental del edificio y recuperar sus elementos estructurales, aunque sea necesario renovar buena parte de sus componentes interiores. La memoria prevé una intervención adaptada a las particularidades de la clínica, cuya rehabilitación exige resolver primero los problemas de deterioro y humedad antes de abordar su futuro acondicionamiento.

Nuevos accesos y actuaciones sobre las zonas verdes

Las obras no se limitarán al interior de los dos inmuebles. El proyecto contempla también la reurbanización de los espacios exteriores de la parcela, con la adaptación de los accesos al centro de formación y la recuperación de elementos existentes.

Entre las actuaciones previstas figura la rehabilitación de las escaleras de granito que dan acceso al porche, así como de los tramos laterales. Se incorporarán rampas para mejorar la accesibilidad, incluida una nueva rampa con una pendiente del 5,7 % en el entorno del porche, además de la ya proyectada para la entrada a la escuela.

La intervención incluirá trabajos sobre el arbolado y las zonas verdes. Se plantarán nuevos ejemplares en los frentes norte y sur, se talarán los árboles identificados en el proyecto y se realizarán labores de poda y mantenimiento de los que se conserven. La memoria presta especial atención a las higueras existentes, para las que plantea una poda específica y medidas destinadas a controlar su crecimiento futuro.

Estas actuaciones permitirán adecuar el entorno inmediato de los edificios a los nuevos accesos y al funcionamiento del centro, manteniendo parte de la vegetación existente y recuperando los espacios exteriores vinculados a las antiguas instalaciones de la fábrica.

Una inversión de más de 2,4 millones y 18 meses de obras

El presupuesto de ejecución material de la actuación asciende a 2.430.724,35 euros. El expediente fija un plazo de seis meses para comenzar los trabajos y de 18 meses para terminarlos, aunque ambos periodos se contabilizarán desde el día siguiente a la notificación de la licencia urbanística.

La propuesta municipal establece que las obras deberán ejecutarse conforme al proyecto técnico informado y a las condiciones recogidas en los informes sectoriales. Antes de comenzar será necesario aportar la documentación técnica y profesional exigible, incluidos los nombramientos de la dirección de obra, la dirección de ejecución material y la coordinación de seguridad y salud cuando sean preceptivos.

El proyecto cuenta con un informe favorable del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible debido a la proximidad de los edificios a la carretera AC-11. La actuación se encuentra en la zona de afección de esta vía, a la altura del punto kilométrico 3,3, en Pedralonga, aunque fuera de la zona de limitación de edificabilidad. La autorización está sujeta a condiciones relacionadas con la seguridad, la señalización, la gestión de los trabajos y la protección frente al ruido generado por el tráfico.

Entre las obligaciones recogidas figura que los trabajos no podrán interrumpir la circulación por la AC-11 ni ocupar la calzada, los arcenes o las cunetas con materiales, maquinaria o vehículos, salvo que se obtenga una autorización expresa para restringir el tráfico. También deberán adoptarse medidas para evitar desprendimientos de materiales sobre la carretera y garantizar la seguridad de sus usuarios.

El expediente señala que, al tratarse de la rehabilitación de dos edificios existentes sin creación de nuevos volúmenes, no resulta necesario solicitar una autorización específica de la Dirección General de Aviación Civil por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Alvedro, según el informe técnico municipal.