Actuación de los bomberos en Ramón y Cajal, en A Coruña Quincemil

Los bomberos de A Coruña intervienen en un incendio en Ramón y Cajal

Los bomberos de A Coruña se han desplazado esta tarde hasta la calle Ramón y Cajal, en Cuatro Caminos, alertados por un incendio en una vivienda.

Según indica el 112, recibieron pasadas las 17:49 horas la llamada de un particular que informaba de la presencia de humo en el descansillo de un edificio situado a la altura del número 9 de la calle.

En el lugar ya trabajan varias dotaciones de bomberos del parque de A Grela. También se han desplazado agentes de la Policía Local.

Esta madruga los bomberos intervinieron en otro incendio en un garaje de la calle Pintor Francisco Llorens, que dejo tres vehículos completamente calcinados, otros dos afectados por las llamas y una motocicleta dañada. El fuego también provocó desperfectos en las instalaciones del inmueble, aunque no se registraron daños personales.

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