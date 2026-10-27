Atropellada una mujer en A Coruña tras una colisión entre dos coches en la avenida de Finisterre

Una mujer ha sido atropellada durante la mañana de este martes en la avenida de Finisterre de A Coruña, a la altura de su confluencia con la ronda de Nelle, en un accidente en el que se vieron implicados dos vehículos.

Según la información facilitada por el 112 Galicia, el aviso se recibió alrededor de las 10:00 horas, cuando un particular solicitó asistencia para una mujer que había sufrido un atropello en este punto de la ciudad.

Las primeras informaciones apuntan a que dos coches colisionaron en la avenida de Finisterre y que, en el transcurso del accidente, una mujer resultó atropellada. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el incidente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de urgencias sanitarias y agentes de la Policía Local de A Coruña para atender la emergencia. La mujer ha sido trasladada al hospital.