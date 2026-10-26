Nuevo rescate en A Coruña: salvan a una persona en la playa del Orzán

A Coruña ha presenciado este lunes un nuevo rescate en sus playas, el segundo en cerca de 24 horas. El suceso de hoy se produjo hacia las 14:00 horas en la playa del Orzán, donde el fuerte oleaje arrastró a un hombre mar adentro.

De nuevo, la presencia de viandantes evitó que el suceso acabara en tragedia.

En esta ocasión el hombre se quedó tumbado en la orilla, sin ser capaz de levantarse por su propio pie. En pocos minutos, un par de personas se acercaron a socorrerlo, levantándolo para llevarlo de nuevo a la arena, y sirviéndole de apoyo ya que el propio hombre no lograba andar sin su ayuda.

Esta escena ha tenido lugar cerca de 24 horas después de que una cadena humana socorriera este domingo a una mujer, en este caso, en la playa de Riazor.

El suceso de ayer se produjo hacia las 13:30 horas, cuando varios paseantes vieron que había una mujer en el agua que no era capaz de salir por sus propios medios. Los propios viandantes fueron quienes lograron rescatarla, con un hombre metiéndose en las olas para alcanzarla y con el apoyo de varias personas, alrededor de unas ocho, desde la orilla que formaron una cadena para impedir que el oleaje arrastrara a ambos.

Los dos hechos se han producido en dos jornadas de fuerte oleaje, aunque solamente este domingo había activa una alerta, amarilla, por temporal costero en el noroeste de la provincia durante la tarde.

Pese a la fuerza del mar este lunes no hay ningún aviso activo, aunque MeteoGalicia advierte ya de una alerta amarilla por olas de cuatro metros para este martes.

Noticia en actualización

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