En libertad el detenido por apuñalar al portero de un karaoke en A Coruña

El hombre detenido en la madrugada del viernes al sábado en A Coruña por agredir con un arma blanca al portero de un karaoke ha quedado en libertad, aunque continúa investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio, según informa Europa Press.

La decisión fue adoptada por la magistrada de la plaza número 3, que se encontraba en funciones de guardia, después de que el arrestado pasase a disposición judicial. Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Los hechos ocurrieron en torno a las 04:00 horas, cuando el trabajador del establecimiento impidió la entrada al hombre por motivos que no han trascendido. Según el relato de la Policía Nacional, el cliente reaccionó clavándole un arma blanca al portero.

Tras la agresión, los agentes procedieron a detener al presunto autor por un delito de intento de homicidio. Pese a quedar en libertad tras comparecer ante la autoridad judicial, el hombre mantiene su condición de investigado por estos hechos.