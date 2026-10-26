El jefe de Seguridad Ciudadana de A Coruña pide prudencia tras el incidente en Riazor: "La gente que no es de aquí no conoce los riesgos"

Tras los últimos rescates en las playas de Riazor y Orzán, el primero este domingo al mediodía, cuando una mujer fue arrastrada por el oleaje y salvada gracias a una cadena humana de personas que se encontraban en la zona, y el segundo este lunes, apenas 24 horas después, cuando un hombre presentaba problemas para salir del agua, A Coruña vuelve a recordar algunos de los episodios trágicos de los últimos años con el mar como protagonista.

El responsable de Seguridad Ciudadana del Concello, Carlos García Touriñán, recuerda que en la ciudad tenemos una "experiencia" de personas que ponen en riesgo sus vidas para salvar a los demás en el mar. "Siempre digo que tenemos un monumento en la Coraza del Orzán dedicado a tres personas fallecidas por intentar salvar a una", señala.

El profesional de las emergencias explica que las playas de Riazor y del Orzán no son más inseguras que otras playas del entorno coruñés: "¿Qué es lo que ocurre? Que tienen una inclinación un poco más grande que otras y un mar que hace que la ola, en el retorno, te pueda arrastrar"

En las imágenes del rescate de ayer en Riazor se puede ver cómo, en algunos momentos, la mujer que trataba de salir del agua se "quedaba en seco", a pesar de encontrarse en la orilla. "¿Qué ocurre? Que con esa zambullida que le pegó el mar, no tenía los reflejos suficientes para ponerse en pie y poder salir. Entonces, necesitaba una mano que la aguantara y esa mano, a su vez, necesitaba otras", cuenta Touriñán.

Por eso, el primer joven que se acercó para intentar rescatarla no conseguía agarrarla. "La intentaba coger, pero no podía. Hasta que vinieron tres o cuatro personas más, hicieron una cadena y había alguna que estaba en un sitio fijo y los aguantaba. Unos aguantaban a otros y, así, tenían ese punto fijo y podían salir", dice.

El peligro está en el movimiento de la arena bajo los pies, que puede arrastrar a quienes intentan salir del agua. Por eso, Touriñán insiste en que nadie debe intentar un rescate por su cuenta si no cuenta con ayuda para ejecutarlo. "Antes de hacer una heroicidad, lo que hay que hacer es cerciorarse de que alguien nos llame a los servicios de emergencias", señala.

En este sentido, recuerda que A Coruña cuenta con un servicio de bomberos operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, preparado para intervenir en este tipo de situaciones. Por ello, ante una emergencia en el mar, recomienda avisar cuanto antes a los servicios de emergencias a través del 080 o del 112.

El jefe de Seguridad Ciudadana recomienda seguir los siguientes pasos frente a una emergencia: "Lo primero es llamar a Emergencias y luego ver si tenemos los conocimientos suficientes para hacer frente a lo que pueda pasar".

Además, recalca que este tipo de situaciones pueden resultar engañosas, dado que lo que parece una ayuda sencilla puede complicarse en cuestión de segundos. "Volviendo a lo que ocurrió ayer, hay un momento en que parece que está seco y que está simplemente ayudando a una persona que no puede levantarse, pero, si llega a caerse la otra persona, tendríamos a dos personas rodando por la arena y necesitaríamos más para ayudarles a salir".

En definitiva, Touriñán pide ante todo "tener sentidiño" y no acercarse a la costa donde bate el mar. "Los que somos de A Coruña estamos más concienciados sobre los riesgos; los que no son de aquí no los conocen", concluye.

Las alertas no se activan "por capricho"

Esta mañana, la alcaldesa, Inés Rey, se preguntaba qué hubiera pasado si no hubiera habido nadie en la playa. Una actuación ciudadana que agradeció, aunque recordó la importancia de extremar las precauciones cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

Con todo, la regidora insistió en que las restricciones y recomendaciones que se activan cuando hay temporal no se hacen "por capricho" y que ayer "no era el día más indicado para ir a leer a la orilla de la playa". Asimismo, apeló a la responsabilidad individual: "Apelo a la responsabilidad individual de las personas. A que la inconsciencia no nos lleve a poner en riesgo la vida de los demás".