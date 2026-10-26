Inés Rey, tras el rescate de este domingo en A Coruña: "¿Qué hubiera pasado si no llega a haber nadie en la playa?"

"¿Qué hubiera pasado si no llega a haber nadie en la playa?", se preguntó esta mañana la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, al ser consultada por la heroica actuación de un grupo de personas que este domingo se lanzaron al mar en Riazor para socorrer a una mujer a la que había arrastrado la marea en plena alerta por temporal.

La rápida intervención de estos ciudadanos permitió que el rescate terminase con final feliz. Sin pensárselo dos veces, varias personas se metieron en el agua, con la ropa puesta, para formar una cadena humana y conseguir sacar al hombre del mar. Una actuación que la regidora quiso agradecer, aunque aprovechó para recordar la importancia de extremar las precauciones cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

"Quiero valorar la rápida actuación de las personas que estaban en la zona, pero recordar que es conveniente llamar a los servicios de emergencias", señaló Rey, que insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad para no poner en peligro la propia vida ni la de quienes intentan ayudar.

La alcaldesa recordó que las restricciones y recomendaciones que se activan cuando hay temporal no se hacen "por capricho". "No era el día más indicado para ir a leer a la orilla de la playa", apuntó, en referencia a las circunstancias que rodearon el incidente de este domingo.

En este sentido, apeló a la responsabilidad individual cuando el Ayuntamiento precinta los arenales, coloca cintas de seguridad o lanza recomendaciones para evitar acercarse al mar. "Apelo a la responsabilidad individual de las personas. A que la inconsciencia no nos lleve a poner en riesgo la vida de los demás", manifestó.

Los héroes de Orzán

Las palabras de Inés Rey también evocan uno de los episodios más trágicos vividos en la costa coruñesa. En enero de 2012, tres agentes de la Policía Nacional fallecieron cuando intentaban rescatar a un estudiante eslovaco que se había lanzado al mar en la zona de la playa del Orzán. El joven también perdió la vida y su cuerpo fue recuperado días después.

Aquel suceso, en el que murieron cuatro personas, sigue muy presente en la memoria de la ciudad y sirve de recordatorio de los riesgos que entraña acercarse al mar en condiciones adversas.

Por eso, aunque el rescate de este domingo terminó sin consecuencias mortales gracias a la intervención de los ciudadanos que se encontraban en Riazor, la alcaldesa pidió que lo ocurrido sirva también para reflexionar sobre la necesidad de respetar las medidas de seguridad durante los temporales.