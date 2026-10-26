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Feijóo reúne al PP en A Coruña este sábado para impulsar la precampaña de las generales del 29N

El líder del PP nacional estará en ExpoCoruña a las 12:00 horas junto a Alfonso Rueda y Miguel Lorenzo, candidato popular a la alcaldía coruñesa

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El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará A Coruña este sábado, 31 de octubre, para participar en un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente popular estará acompañado por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y por el presidente del PP coruñés, Miguel Lorenzo.

El secretario general del PP, Miguel Tellado.

El encuentro se celebrará a las 12:00 horas en ExpoCoruña y tendrá entrada libre, según ha anunciado la formación a través de sus redes sociales. Los populares han presentado la cita como un "gran acto de precampaña" y han llamado a sus seguidores a participar.

El cartel difundido por el partido presenta a Feijóo como el "próximo presidente de España", a Rueda como el representante de los gallegos y a Lorenzo como el futuro alcalde de A Coruña, en referencia a la aspiración del PP de recuperar el gobierno municipal.

La visita se enmarca en la agenda de actos con la que los populares buscan movilizar a sus bases antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Feijóo aspira a llegar a la Moncloa. El líder nacional del PP ya participó este sábado en un acto de precampaña en Vigo junto a Alfonso Rueda.