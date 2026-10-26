Feijóo reúne al PP en A Coruña este sábado para impulsar la precampaña de las generales del 29N

El presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará A Coruña este sábado, 31 de octubre, para participar en un acto de precampaña de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El dirigente popular estará acompañado por el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, y por el presidente del PP coruñés, Miguel Lorenzo.

El encuentro se celebrará a las 12:00 horas en ExpoCoruña y tendrá entrada libre, según ha anunciado la formación a través de sus redes sociales. Los populares han presentado la cita como un "gran acto de precampaña" y han llamado a sus seguidores a participar.

El cartel difundido por el partido presenta a Feijóo como el "próximo presidente de España", a Rueda como el representante de los gallegos y a Lorenzo como el futuro alcalde de A Coruña, en referencia a la aspiración del PP de recuperar el gobierno municipal.

📢Gran acto de precampaña! A Coruña recibe al próximo presidente de España, @NunezFeijoo Núñez Feijóo, junto al de todos los gallegos, @AlfonsoRuedaGal, y al próximo Alcalde de A Coruña, @MLorenzoTorres. Contamos contigo! 💪🏻 🗓️ Sábado, 31 de octubre 🕛12:00 horas 📍ExpoCoruña 🆓 Entrada libre #PorFin #29N — PP A Coruña (@PPCoruna) October 26, 2026

La visita se enmarca en la agenda de actos con la que los populares buscan movilizar a sus bases antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, en las que Feijóo aspira a llegar a la Moncloa. El líder nacional del PP ya participó este sábado en un acto de precampaña en Vigo junto a Alfonso Rueda.