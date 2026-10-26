De izquierda a derecha, 120 de Ronda de Nelle, 137 de ronda de Outeiro, 30 de la calle Barrera y 10 de la avenida de Hércules Quincemil

¿Qué ha sido de los edificios conflictivos de A Coruña que quedaron reducidos a cenizas por sus ocupantes?

Pocas cosas hay peores para un barrio que un edificio conflictivo. En cada zona suele haber alguno. Depende de la suerte que tengas que te toque al lado o no. Da igual que sea en Os Mallos o en pleno centro de la ciudad. Si está vacío, hay muchas posibilidades de que alguien lo ocupe.

Es el caso, por ejemplo, del número 120 de la ronda de Nelle, que, después de más de 25 años okupado, ardió por completo en junio de 2024, hasta el punto de que ni sus ocupantes pudieron volver a entrar al quedar completamente inhabilitado. Las llamas llegaron tras una disputa entre los propios residentes.

Durante un cuarto de siglo, este bloque de diez pisos y 20 viviendas se había convertido en el hogar de varias familias y personas sin techo que podían entrar y salir libremente sin pagar por ello. Todo cambió con el incendio. No fue por el cadáver encontrado en su interior en febrero de ese mismo año, ni por las numerosas quejas vecinales. Tuvo que ser el fuego el que pusiera punto y final.

Fue entonces cuando su propietario por fin se pronunció, aunque solo fuera para tapiar la entrada con ladrillos y evitar que volvieran a acceder al inmueble.

Entrada tapiada en el número 120 de la ronda de Nelle Quincemil

Hoy, dos años después, el edificio sigue completamente vacío. Los ladrillos de la entrada principal hacen que sea imposible acceder al inmueble. Sus antiguos residentes fueron buscando cobijo en otros puntos de la ciudad y, tras el incendio, muchos encontraron en varios soportales su nuevo hogar.

Monte Alto

Algo parecido ocurrió hace no tanto. El número 10 de la avenida de Hércules, a la altura del parque de Marte, quedó completamente calcinado el pasado mes de septiembre a causa de un incendio en su interior. Dentro vivían okupas, los mismos que aseguraron a este medio que todo se había producido por "un cortocircuito provocado por un secador de pelo".

Número 10 de la avenida de Hércules Quincemil

En el inmueble pernoctaban alrededor de quince personas. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver por el barrio y tampoco han intentado volver a acceder al edificio, más allá de para recoger sus pertenencias. O, al menos, eso es lo que aseguran los vecinos y comerciantes de los alrededores consultados por este medio.

Lo cierto es que estas personas no llamaban especialmente la atención de los vecinos. Entraban y salían del inmueble, pero no generaban ningún tipo de conflicto en la zona.

Os Mallos

Una situación muy diferente a la que se vivió durante años en un edificio de Os Mallos, el conocido número 137 de la ronda de Outeiro, donde sus residentes, que sí pagaban religiosamente el alquiler de sus habitaciones, fueron durante años foco de problemas en el barrio.

Este inmueble no solo había ardido en varias ocasiones, aunque únicamente se tratase de conatos de incendio, sino que, además, la Policía tenía que intervenir en la zona cada dos por tres. Entre los últimos incidentes ocurridos en este punto destacó el apuñalamiento de uno de los inquilinos a otro. Ambos se supone que eran compañeros de piso, ya que en este edificio se alquilaban habitaciones.

Número 137 de la ronda de Outeiro Quincemil

Pero no fue hasta hace un año, en octubre de 2025, cuando una intervención municipal dejó al descubierto la situación en la que vivían los inquilinos. Tras la revisión, se requirió al propietario que adoptase medidas inmediatas de seguridad y limpieza en las zonas comunes, muy deterioradas y señaladas en numerosas denuncias vecinales.

Parece que esas medidas nunca llegaron a tomarse porque, en abril de este mismo año, un cartel en la fachada anunciaba la venta del edificio. El anuncio ya no figura en la entrada y todo apunta a que el inmueble se ha vendido. Basta con asomarse un poco al interior para comprobar que hay obras en marcha. Habrá que ver qué ocurre finalmente con este edificio.

Centro de A Coruña

Esqueleto del número 30 de la calle Barrera Quincemil

Y hay un caso que llegó a terminar incluso con la demolición de todo un bloque en pleno centro de A Coruña. Ocurrió en el número 30 de la calle Barrera, un inmueble que ardió en numerosas ocasiones y que suponía un problema añadido porque una de sus plantas era propiedad del Concello. Después de intentar por distintas vías evitar que los okupas volvieran a entrar, finalmente hubo que actuar y derribarlo por completo.

El último incendio registrado en este bloque se produjo en junio de 2025. Aunque la demolición tardó casi un año en llevarse a cabo, hoy ya no queda nada de aquel edificio en el que se sucedieron los incendios y los conflictos entre sus ocupantes. El solar está completamente vacío.

Son ejemplos de edificios que, tras sufrir numerosos incendios, acabaron quedando completamente inhabilitados, hasta el punto de que la única solución pasó por derribarlos.