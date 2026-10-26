Detenido el 'ladrón de las alcantarillas' en A Coruña tras una oleada de robos en Cuatro Caminos

Ojo por dónde pisas en Cuatro Caminos, porque varias alcantarillas han perdido sus tapas en las últimas horas. Todo ello por culpa de un hombre que las utilizaba para acceder a los locales y robar lo que encontraba en su interior. Y es que, desde hace un par de semanas, los hosteleros y comerciantes de la zona dormían con un ojo abierto por culpa de un caco que destrozaba los escaparates para colarse en los negocios.

Primero fue la cafetería Don Churro, donde accedió hasta en dos ocasiones, y este fin de semana, otros tres negocios. Entre ellos, la cafetería Fórum, frente al parque Europa, y el bar Berry, situado en la esquina entre la calle Castiñeiras y las escalinatas de Santa Lucía.

Los últimos robos se produjeron en la madrugada del sábado al domingo. Menos mal que ese mismo día la Policía Nacional detenía al presunto autor de tres robos con fuerza. El detenido se encuentra ahora mismo en Lonzas, a la espera de pasar a disposición judicial, aunque fuentes judiciales confirman que el atestado todavía permanece abierto.

Esto significa que no se descarta que se le puedan atribuir otros robos, además de los cometidos este fin de semana. Entre ellos podría estar el de la cafetería Don Churro, donde actuó a lo largo de la semana pasada empleando el mismo modus operandi.

Y es que el método que utilizaba este caco para acceder a los locales era tan llamativo como contundente: cogía una tapa de alcantarilla de alguna calle cercana, la trasladaba hasta la fachada del negocio y la utilizaba para romper el cristal de la entrada. Una vez dentro, se llevaba la caja registradora y huía del lugar.