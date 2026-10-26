El Cuponazo de la ONCE deja 40.000 euros en A Coruña: "Es mi primer premio y estoy muy emocionada"

El Cuponazo de la ONCE ha dejado 40.000 euros en A Coruña en el sorteo celebrado el pasado viernes 23 de octubre. El premio corresponde a un cupón vendido por Leticia Vázquez desde su punto de venta situado en el número 13 de la calle Barcelona, donde comercializa estos productos de lotería a pie de calle.

La vendedora se ha mostrado muy emocionada por haber podido repartir este premio, especialmente porque lleva poco tiempo trabajando en la organización y es la primera vez que entrega una cantidad de estas características. "Estoy muy emocionada por poder ayudar a alguien", explica en declaraciones a Quincemil, contenta por haber contribuido a que una persona resulte agraciada con los 40.000 euros.

Vázquez desarrolla su labor en un puesto a pie de calle, con una mesa y una PDA para gestionar la venta de los cupones. Aunque todavía no conoce la identidad de la persona premiada, vive la noticia con ilusión por lo que este dinero puede suponer para quien lo haya recibido. "Es una alegría poder ayudar a la gente", señala.

El Cuponazo de la ONCE se celebra todos los viernes y tiene un precio de tres euros. El sorteo contempla un premio de seis millones de euros para las cinco cifras y la serie del número ganador, además de 134 premios de 40.000 euros para los cupones que coincidan con las cinco cifras del número premiado. El sistema también incluye otras cantidades, desde 500 euros hasta el reintegro del importe del cupón.

Los productos de lotería de la ONCE se comercializan a través de una red de más de 21.400 vendedores y vendedoras en España. También pueden adquirirse en la página web oficial de Juegos ONCE y en establecimientos colaboradores autorizados.