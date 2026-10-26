A Coruña aún no pone fecha al encendido de Navidad, marcado por las elecciones del 29N

A Coruña todavía no ha decidido cuándo encenderá las luces de Navidad de 2026, en un calendario condicionado este año por las elecciones generales del domingo 29 de noviembre. Fuentes municipales explican a Quincemil que el acto se celebrará “más o menos como todos los años”, aunque todavía no hay una fecha oficial y el Ayuntamiento deberá concretar cuándo dará comienzo la iluminación navideña.

La incógnita llega después de que el año pasado la ciudad adelantara el encendido al viernes 28 de noviembre, casi una semana antes del puente de la Constitución. La fecha coincidió con la presencia en la ciudad del exfutbolista del Deportivo Bebeto, que fue el encargado de pulsar el botón que iluminó la ciudad.

Este año, el último fin de semana de noviembre coincide con las elecciones del 29N y con el cierre de la campaña electoral, previsto para el viernes 27. En este contexto, queda por saber si A Coruña volverá a adelantar el acto, como hizo en 2025, o si optará por acercarlo a las fechas que tradicionalmente han marcado el inicio de la Navidad en la ciudad.

La referencia de Santiago añade otro elemento a la incógnita. El Ayuntamiento compostelano anunció este lunes que estudia modificar la fecha de su encendido, inicialmente prevista para el viernes 27 de noviembre, para evitar que coincida con el último día de la campaña electoral. La portavoz municipal, Míriam Louzao, explicó que el Gobierno local busca una jornada más adecuada y avanzó que la opción más probable es retrasar el acto.

El puente, referencia habitual

En 2024, A Coruña inauguró la iluminación el jueves 5 de diciembre, en vísperas del puente de la Constitución. Mientras, en 2023 lo hizo el viernes 1 de diciembre, en 2022 el sábado 3 de diciembre, y en 2021 el sábado 4 de diciembre. En los primeros años de mandato de Inés Rey, el encendido se llevó a cabo el 29 de noviembre del 2019 y el 4 de diciembre del 2020, aún en plena pandemia de COVID-19.

La programación navideña también tendrá este año otra fecha de referencia: el Mercado de Nadal de María Pita estará plenamente operativo durante la primera semana de diciembre, según la previsión municipal. El montaje de las casetas ya ha comenzado y la plaza se prepara para acoger de nuevo parte de las actividades de las fiestas.