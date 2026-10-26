Comienzan los trabajos para levantar la tradicional duna de Riazor en A Coruña ante la llegada del invierno

La tradicional duna de Riazor ha comenzado a tomar forma este lunes, 26 de octubre, en A Coruña. Los trabajos de montaje arrancaron pasadas las 9:30 horas con maquinaria especializada, que se encarga de trasladar la arena desde la orilla de la playa hacia el paseo marítimo para levantar esta barrera natural de protección ante la llegada de los temporales de invierno.

La actuación se repite cada año con la llegada del frío y el empeoramiento de las condiciones meteorológicas en la costa coruñesa. La duna permite reducir el impacto del oleaje sobre el paseo marítimo durante los episodios de fuerte mar, cuando las olas pueden alcanzar la zona peatonal y provocar daños en el entorno.

El montaje se realiza mediante maquinaria que arrastra la arena desde la playa hasta la zona más próxima al paseo. Una vez acumulado el material, los operarios proceden a compactarlo para dar forma a la duna y conseguir una barrera con suficiente consistencia para cumplir su función protectora. Como en campañas anteriores, se mantendrá una separación de seguridad respecto al paseo marítimo.

Una medida recurrente

La instalación de esta estructura forma parte de la preparación habitual de la playa de Riazor para la temporada invernal. La medida se aplica desde 1995, cuando un fuerte temporal derribó la antigua barandilla del paseo marítimo y puso de manifiesto la necesidad de reforzar la protección de este tramo del litoral coruñés.

Desde entonces, la duna se ha convertido en una imagen característica de Riazor durante los meses de invierno, cuando la playa cambia temporalmente de aspecto para hacer frente a los episodios de fuerte oleaje que afectan a la costa de A Coruña.