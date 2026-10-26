Calendario laboral de A Coruña y su área 2027: días festivos y puentes

El Diario Oficial de Galicia (DOG) ha publicado esta mañana la resolución de los festivos locales en los 313 municipios de Galicia de cara al año 2027, por lo que ya se conoce cómo será el calendario laboral de cada localidad en la comunidad. En total, son 14 festivos a disfrutar no recuperables, remunerados y de carácter obligatorio.

En la ciudad de A Coruña se configuran los dos festivos locales en función de los días que la Xunta de Galicia establezca como no laborables para toda la comunidad. Este año la ciudad herculina recupera su festivo local por San Juan, que se suma al del Martes de Carnaval. Así es como queda el calendario de festivos y puentes en A Coruña y su comarca.

Festivos locales en A Coruña

Los festivos que ha elegido la ciudad de A Coruña para este 2027 son San Juan y el Martes de Carnaval, dos de las fiestas más populares de la ciudad que cada año reúnen a miles y miles de interesados en disfrutar de estas tradiciones.

Martes de Carnaval : 9 de febrero

: 9 de febrero San Juan: 24 de junio, jueves

Festivos nacionales y autonómicos comunes a toda Galicia

De los otros 12 festivos de ámbito nacional y autonómico, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles salvo que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (26 de marzo de 2027), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.

En el año 2027 hay un festivo nacional de carácter obligatorio que coincide en domingo: el 15 de agosto (Asunción de la Virgen), que Galicia sustituirá por el 17 de mayo (Día das Letras Galegas).

Los otros tres festivos de carácter nacional pueden ser sustituidos por las comunidades autónomas: el 6 de enero, que en Galicia nunca se cambia, salvo que coincida en domingo; el Jueves Santo (que en 2027 se celebrará el 25 de marzo), que Galicia conserva por tradición; y la elección entre el 19 de marzo y el 25 de julio. La Xunta siempre elige el 25 de julio, Día Nacional de Galicia, pero al coincidir en domingo el próximo año se elige el 19 de marzo (San Xosé).

Por lo tanto, las fiestas del calendario laboral para Galicia en 2027 son:

Año Nuevo : 1 de enero, viernes

: 1 de enero, viernes Día de Reyes : 6 de enero, miércoles

: 6 de enero, miércoles San Xosé : 19 de marzo, viernes

: 19 de marzo, viernes Jueves Santo : 25 de marzo

: 25 de marzo Viernes Santo : 26 de marzo

: 26 de marzo Día del Trabajador : 1 de mayo, sábado

: 1 de mayo, sábado Día das Letras Galegas : 17 de mayo, lunes

: 17 de mayo, lunes Día de la Hispanidad : 12 de octubre, martes

: 12 de octubre, martes Día de Todos los Santos : 1 de noviembre, lunes

: 1 de noviembre, lunes Día de la Constitución : 6 de diciembre, lunes

: 6 de diciembre, lunes Inmaculada Concepción : 8 de diciembre, miércoles

: 8 de diciembre, miércoles Navidad: 25 de diciembre, sábado

Los puentes de A Coruña en 2027

Con esta configuración de festivos, y teniendo en cuenta que el Día del Trabajador y Navidad caen en sábado, estos son los posibles puentes de A Coruña en el año 2027:

Puente de Año Nuevo : el 1 de enero cae en viernes

: el 1 de enero cae en viernes Posible puente en Carnavales : el martes es 9 es festivo

: el martes es 9 es festivo Puente por el Día de San Xosé : el 19 de marzo es viernes

: el 19 de marzo es viernes Macropuente por Semana Santa : el jueves 25 y el viernes 26 de marzo son festivos

: el jueves 25 y el viernes 26 de marzo son festivos Puente por el Día das Letras Galegas : el 17 de mayo coincide en lunes

: el 17 de mayo coincide en lunes Posible puente por el Día de San Juan : el 24 de junio es jueves

: el 24 de junio es jueves Posible puente por el Día de la Hispanidad : el 12 de octubre coincide en martes

: el 12 de octubre coincide en martes Puente por Día de Todos los Santos : el 1 de noviembre cae en lunes

: el 1 de noviembre cae en lunes Posible macropuente en diciembre: el 6 de diciembre cae en lunes y el 8 en miércoles

Otros festivos de la comarca de A Coruña en 2027