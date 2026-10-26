Imagen de archivo de las olas en A Coruña.

Imagen de archivo de las olas en A Coruña. LPR

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Alerta amarilla en A Coruña por temporal costero con olas de más de 4 metros a partir de esta hora

La jornada del martes estará marcada por cielos nublados y lluvias. Ante esta previsión, MeteoGalicia activa la alerta amarilla

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El litoral del noroeste de A Coruña y de la Costa da Morte estará este martes, día 27, en alerta amarilla por olas que podrán superar los cuatro metros.

Imagen de los trabajos esta mañana.

Según MeteoGalicia, el aviso estará vigente desde las 03:00 horas y se extenderá hasta las 09:00 horas. Posteriormente, a las 21:00 horas de la misma jornada volverá a activarse hasta las 06.00 horas del miércoles.

Se espera que la jornada del martes esté marcada por cielos nublados y lluvias que, durante la mañana, serán más probables en las provincias atlánticas y en el norte de la provincia de Lugo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no sufrirán cambios significativos y las máximas tendrán un ligero descenso.