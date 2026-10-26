Alerta amarilla en A Coruña por temporal costero con olas de más de 4 metros a partir de esta hora

El litoral del noroeste de A Coruña y de la Costa da Morte estará este martes, día 27, en alerta amarilla por olas que podrán superar los cuatro metros.

Según MeteoGalicia, el aviso estará vigente desde las 03:00 horas y se extenderá hasta las 09:00 horas. Posteriormente, a las 21:00 horas de la misma jornada volverá a activarse hasta las 06.00 horas del miércoles.

Se espera que la jornada del martes esté marcada por cielos nublados y lluvias que, durante la mañana, serán más probables en las provincias atlánticas y en el norte de la provincia de Lugo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no sufrirán cambios significativos y las máximas tendrán un ligero descenso.