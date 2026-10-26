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Alerta amarilla en A Coruña por temporal costero con olas de más de 4 metros a partir de esta hora
La jornada del martes estará marcada por cielos nublados y lluvias. Ante esta previsión, MeteoGalicia activa la alerta amarilla
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El litoral del noroeste de A Coruña y de la Costa da Morte estará este martes, día 27, en alerta amarilla por olas que podrán superar los cuatro metros.
Según MeteoGalicia, el aviso estará vigente desde las 03:00 horas y se extenderá hasta las 09:00 horas. Posteriormente, a las 21:00 horas de la misma jornada volverá a activarse hasta las 06.00 horas del miércoles.
Se espera que la jornada del martes esté marcada por cielos nublados y lluvias que, durante la mañana, serán más probables en las provincias atlánticas y en el norte de la provincia de Lugo. En cuanto a las temperaturas, las mínimas no sufrirán cambios significativos y las máximas tendrán un ligero descenso.