Detenido en A Coruña por apuñalar al portero de un karaoke del Agra do Orzán en la madrugada del sábado

Una persona fue detenida la madrugada del viernes al sábado por tentativa de homicidio tras tratar de apuñalar al portero de un karaoke situado en la avenida de Finisterre, en el barrio del Agra do Orzán, en A Coruña.

Fuentes policiales confirman que los hechos ocurrieron pasadas las 04:00 horas de la mañana. El detenido, que pretendía acceder al local, hirió con un arma blanca al vigilante de la puerta después de que este le negara la entrada al recinto.

Tras ser detenido por los agentes de la Policía Nacional, fue trasladado a la comisaría de Lonzas, donde fue puesto a disposición judicial ese mismo sábado.