Rescate en la playa de Riazor este domingo, en A Coruña Cedida

Una cadena humana rescata a una persona en la playa de Riazor, en A Coruña, arrastrada por el oleaje

Una persona fue rescatada del mar este domingo al mediodía en la playa de Riazor, en A Coruña, después de que varias personas que se encontraban cerca del arenal lograran sacarla del agua formando una cadena humana.

Los hechos ocurrieron pasadas las 13:30 horas, cuando varios vecinos y paseantes de la zona se percataron de que una persona se encontraba en apuros en el agua cerca de la orilla.

Varios de ellos intervinieron rápidamente para intentar rescatarla. En un vídeo del rescate se observa cómo un hombre se acerca inicialmente para tratar de sacar a la persona del agua, aunque la fuerza del mar le impide agarrarla con éxito.

Poco después, alrededor de ocho personas se organizan para formar una cadena humana y consiguen sujetarla, ayudándose unos a otros para llevarla hasta la orilla.

Finalmente, logran arrastrarla desde el agua hasta la arena. Testigos del suceso confirman que hasta el lugar se desplazó la Policía Local. Por el momento, se desconoce si la persona rescatada necesitó asistencia sanitaria.