Arde un contenedor en la calle de la Merced, en A Coruña

Los bomberos de A Coruña extinguieron la pasada noche un incendio producido en un contenedor de basura orgánico en la calle Merced.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:18 horas, cuando los profesionales del parque de A Grela recibieron el aviso del fuego.

Hasta el lugar se desplazó una dotación de cinco bomberos, que utilizaron 100 litros de agua para sofocar las llamas. También participó una patrulla de la Policía Local.

En los últimos meses, los incendios de diferentes elementos urbanos están protagonizando buena parte de las incidencias que atienden los bomberos de forma regular.

Los más recientes fueron los 30 contenedores calcinados en los disturbios del pasado miércoles en la ciudad.

A finales de abril y principios de mayo, Labañou y Os Rosales encadenaron varios fuegos en contenedores y otros elementos situados en la vía pública, algunos de ellos registrados con apenas unas horas de diferencia. Asimismo en agosto y septiembre también se registraron fuegos nocturnos en contenedores de barrios de la ciudad.