A Coruña vuelve a la calle este domingo contra la "represión policial", tras los disturbios del miércoles

Tras los disturbios vividos el pasado miércoles en A Coruña, a raíz de la protesta convocada por Galiza Nova durante un acto de Santiago Abascal en la plaza de María Pita, este domingo a las 12:00 horas tendrán lugar concentraciones contra la "represión policial" en las siete ciudades gallegas. En la ciudad herculina será en la Subdelegación del Gobierno, frente al teatro Colón.

La convocatoria de mañana está impulsada por el BNG y su organización juvenil Galiza Nova, CIG y Erguer. Además de en A Coruña habrá concentraciones en Vigo, Pontevedra, Santiago, Ferrol, Lugo y Ourense.

Gonzalo Prado, responsable comarcal de Galiza Nova en A Coruña, hace un llamamiento para que la concentración de este domingo sea "pacífica" y señala que tanto ellos, como el BNG y la CIG reforzarán el Servicio de Orden: "Tentará garantir a seguridade das presentes e que solicitamos que a xente faga caso ás súas indicacións. Tamén instamos ao resto de colectivos e organizacións que acudan a facer caso ás indicacións do Servizo de Orde".

Prado apela a la necesidad de mostrar una sociedad coruñesa unida: "Pensamos que é necesario amosar unha sociedade coruñesa unida, que vai saír da rúa de xeito pacífico dicindo claro que os discursos de odio e o fascismo non ten cabida no noso país". Asimismo, desde la formación juvenil reiteran que las dos concentraciones del miércoles fueron pacíficas y que se produjeron cargas policiales injustificadas, después de que la concentración de la tarde hubiera sido desconvocada.

Los incidentes del miércoles en la ciudad herculina derivaron en dos enfrentamientos: uno por la mañana, en la plaza del Concello después de que el líder de Vox abandonase el lugar, y otro por la tarde, después de la concentración frente a la Subdelegación del Gobierno, para mostrar el rechazo a las cargas policiales que se produjeron durante la mañana, que se extendió por distintas calles del centro de la ciudad.

Ambos sucesos terminaron con un total de tres personas detenidas -dos por la mañana y una por la tarde-, que ya han sido puestas en libertad a la espera del procedimiento judicial correspondiente. Asimismo disturbios de la mañana dejaron una quincena de personas heridas -entre ellas, doce agentes-, tres de ellas trasladadas al CHUAC. Por la tarde, con 30 contenedores calcinados, nuevas intervenciones policiales, una persona detenida y un agente de la Policía Nacional herido.

Los enfrentamientos de la tarde se extendieron hasta pasadas las 22:30 horas y por distintos puntos del centro de la ciudad, principalmente en los Cantones y hasta Juan Flórez y la calle Sinfónica de Galicia.

Reacciones políticas

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, atribuyó el pasado jueves la autoría de los actos vandálicos a "grupos organizados" y confirmaba que la Policía Nacional se encuentra trabajando en identificarlos. Asimismo, aclaraba que el Gobierno no puede autorizar ni prohibir la celebración de manifestaciones y concentraciones, "simplemente se comunican a la autoridad, en este caso a la subdelegación de A Coruña, que toma conocimiento del ejercicio de ese derecho constitucionalmente reconocido".

Mientras que Vox presentó este viernes una querella contra el delegado del Gobierno, por haber permitido la celebración de la concentración en el mismo lugar en el que tenían previsto celebrar su acto, y contra los responsables de Galiza Nova por impulsar la concentración.

La portavoz nacionalista en el Concello da Coruña, Avia Veira, reiteró el pasado jueves en una intervención ante los medios el comportamiento "pacífico e exemplar" de la "inmensa maioría" de las personas asistentes a las protestas. También condenaba la violencia "contra os manifestantes" calificando de "desproporcionadas" las cargas policiales y el uso de gas lacrimógeno y de pistolas de pelotas de goma, pero evitó condenar los actos vandálicos, sobre los que expresó que no "comparte" y que desvincula de las reclamaciones de ambas protestas.