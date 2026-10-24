A Coruña regulariza el aparcamiento público en la calle Maestro Anta, en Labañou, y suma nuevas plazas

El Concello ha finalizado el nuevo aparcamiento público de la calle Maestro Anta, regularizando así una zona en la que muchos vehículos ya estacionaban. Así, se completa una reordenación que permite ganar varias plazas al racionalizar y delimitar los espacios disponibles, garantizando además la reserva de zonas para personas con movilidad reducida.

"Con esta intervención queremos satisfacer una demanda vecinal, pero también buscamos delimitar claramente unos espacios que estaban siendo utilizados de forma indebida por muchas personas. Se trata de reforzar la seguridad, compartimentando adecuadamente la vía para garantizar el correcto estacionamiento, el paso de vehículos a lo largo de la calle, las zonas destinadas a la colocación de los contenedores y, por supuesto, las plazas para personas con movilidad reducida (PMR)", subrayó la alcaldesa, Inés Rey.

Desde el Gobierno municipal indican que esta actuación da respuesta directa a las necesidades de los vecinos y vecinas de mejorar los espacios de estacionamiento en esta zona de la ciudad, no solo aumentando el número de vehículos que podrán hacer uso de estas instalaciones, sino también aportando seguridad al entorno mediante su regularización, evitando así estacionamientos indebidos y ocupaciones peligrosas de la vía pública por parte de los vehículos.

Además de esta actuación, el Concello también ha finalizado recientemente otra muy similar en la avenida del Ejército, a partir de su intersección con la calle Río de Monelos, con nueva señalización horizontal y una delimitación clara de las zonas de estacionamiento en línea en esta vía de gran afluencia.