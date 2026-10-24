El parque de Eirís de A Coruña este sábado, 24 de octubre, por la mañana Quincemil

A Coruña encara un sábado de otoño con cielos nubosos a la espera de la lluvia

A Coruña amanece este sábado, 24 de octubre, con una estampa muy otoñal marcada por cielos nublados y temperaturas propias de esta época del año.

A la espera de que la lluvia vuelva este domingo, la ciudad encara una jornada de tiempo inestable. Según la predicción de MeteoGalicia se alternarán los cielos nubosos con intervalos de nubes y claros.

Los termómetros rondarán mínimas de 11 grados y podrán llegar a marcar máximas de 18 grados, ascendiendo de forma moderada a medida que avance el día.

#Galicia queda entre o anticiclón, ao sur, e as borrascas do norte. ⛅️Hoxe, nubes e claros, con chuvia pola noite no oeste. ☁️Mañá, ceos nubrados con orballos ao oeste. Temperaturas en ascenso. https://t.co/jrB9TzOIHG — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) October 24, 2026

Desactivada la alerta por temporal costero

MeteoGalicia desactivó la pasada medianoche la alerta amarilla por temporal costero, con olas de entre 4 y 5 metros, que afectó durante buena parte del viernes al litoral costero de la ciudad llegando a estar en alerta naranja hasta las 18:00 horas.

El cambio de tiempo llegará este domingo, cuando está previsto que la lluvia vuelva a la ciudad durante la mañana, tras varios días de tregua.

El lunes, las precipitaciones darán paso a cielos nubosos, aunque la inestabilidad regresará durante la noche del martes, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 90%. A partir de esa jornada, además, se espera un ascenso de las temperaturas, con máximas que volverán a rondar los 22 grados.