A Coruña aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación del cuartel de A Grela

El Concello da Coruña acaba de formalizar definitivamente el proyecto de reparcelación de la propiedad denominada Acuartelamiento de A Grela, así como el acuerdo para la liquidación del convenio firmado con el Ministerio de Defensa, una operación que permitirá al Concello disponer de suelo público para las futuras cocheras del transporte urbano.

"Este es un gran paso para establecer unas dependencias que serán clave para facilitar y mejorar la logística del transporte urbano, de cara al nuevo contrato que se licitará próximamente", señaló la alcaldesa, Inés Rey.

La parcela, situada junto a la carretera de Baños de Arteixo, lleva muchos años sin uso. El objetivo del Gobierno municipal es urbanizarla, al considerar que se trata de un enclave de gran utilidad.

El proyecto de reparcelación promovido por el Concello contempla disponer de algo más de la mitad de esta parcela, casi 22.000 metros cuadrados de la superficie total existente, con una edificabilidad de unos 38.000 metros cuadrados. El aprovechamiento de este espacio permitirá contar no solo con instalaciones para cocheras de los autobuses urbanos, sino también albergar otros servicios públicos que puedan resultar necesarios.

La propuesta establece asimismo la extinción del convenio por mutuo acuerdo entre las partes y determina las condiciones para su liquidación, con el fin de concretar las obligaciones y los compromisos asumidos, ejecutados, pendientes o extinguidos por cada uno de los agentes implicados.

El pasado 14 de octubre, el portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, destacaba que el acuerdo con el Ministerio supone un "punto de inflexión" para avanzar en una licitación que sigue pendiente desde que caducó la concesión de Tranvías de A Coruña en diciembre de 2024. El Gobierno local mantiene su compromiso de sacar adelante el nuevo contrato antes de que termine este año.

Preguntado por los plazos del nuevo contrato, Lage Tuñas avanzaba que el siguiente paso será publicar la estructura de costes, un trámite previo a la licitación que el Concello está preparando.

Mientras tanto, el espacio obtenido mediante este acuerdo pasará a ser de titularidad municipal y, dadas sus dimensiones, permitirá albergar en el futuro otros servicios, además de utilizarse como cocheras para el transporte público.