Los bomberos de A Coruña acuden a Elviña alertados por un incendio en una vivienda

Los vecinos de la plaza Esteban Lareo, en la Segunda Fase del barrio coruñés de Elviña, se llevaron un susto este sábado al mediodía al observar cómo salía humo de una de las viviendas situadas en ella.

Varios particulares alertaron al 112 del suceso. La primera llamada se recibió a las 16:02 horas, cuando una persona informó a la central de emergencias de que escuchaba a vecinos gritando y veía salir humo por una ventana.

Rápidamente, se informó a los bomberos del parque de A Grela, que se desplazaron hasta el lugar y trabajan en la extinción del incendio. Hasta la zona también se han desplazado una ambulancia del 061 y agentes de la Policía Local.

Por el momento, se desconoce el origen del fuego y si hay personas heridas a causa del incendio.