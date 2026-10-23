Vuelven las alertas por oleaje en A Coruña: se espera que superen los cinco metros

Desde hace unos días A Coruña se ha metido de lleno en el otoño. Aunque las lluvias todavía se están haciendo esperar, las temperaturas han bajado considerablemente y este viernes se está viendo un fuerte oleaje en la costa coruñesa. De hecho, MeteoGalicia mantiene activo un aviso naranja por olas que se espera que superen los cinco metros y que la Aemet eleva a siete.

La zona de A Coruña no es la única afectada por esta alerta, que se extiende a todo el noroeste de la provincia, la Costa da Morte y la Mariña lucense.

El aviso por oleaje está activo desde la medianoche y continuará hasta las 18:00 horas de esta tarde. A partir de entonces el nivel de alerta será amarillo, con olas de entre 4 y 5 metros hasta previsiblemente la medianoche del sábado.

A este se ha sumado también una alerta amarilla por mar de viento que estuvo activa entre la noche del jueves y la madrugada del viernes con rachas del suroeste de fuerza 7.

En las playas coruñesas se espera que la próxima pleamar sea hacia las 15:10 horas y la bajamar ya por la noche, hacia las 21:20 horas.

Pese a la alerta de esta jornada, este aviso no ha sido el único de la temporada otoñal que comenzó recientemente.

El pasado fin de semana, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) activó una alerta amarilla por fenómenos costeros en el noroeste de la provincia. De todas formas, este aviso se centraba en el viento, con rachas de entre 50 y 61 kilómetros por hora, equivalentes a fuerza 7.

En litoral oeste de la provincia también hubo ya el pasado 29 de septiembre una alerta naranja por temporal costero con olas de hasta cinco metros, estos centrados en el entorno de Fisterra.