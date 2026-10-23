En libertad los tres detenidos tras los disturbios del miércoles en A Coruña

Las tres personas detenidas el pasado miércoles en los disturbios registrados en A Coruña a raíz de la celebración de un acto de Vox han quedado en libertad a la espera del correspondiente procedimiento judicial.

Dos de ellas fueron arrestadas por la mañana, tras el primer altercado ocurrido en la plaza de María Pita, donde miles de personas se organizaron para convocar una concentración "antifascista".

Poco después de la retirada de Abascal de la plaza, la protesta derivó en enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales y en cargas por parte de estos últimos. Ambos detenidos fueron puestos en libertad esa misma noche, uno de ellos fue un simpatizante de la formación Galiza Nova.

La tercera detención se produjo por la noche, después de una segunda concentración, celebrada a las 19:30 horas ante la sede de la Subdelegación del Gobierno, para exigir la dimisión del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Finalmente, fue puesta en libertad en las últimas horas tras pasar a disposición judicial en la tarde del jueves.

Los disturbios de la mañana dejaron una quincena de personas heridas, tres de ellas trasladadas al CHUAC, además de los dos detenidos. Por la tarde, con 30 contenedores calcinados, nuevas intervenciones policiales, una persona detenida y un agente herido.

El próximo domingo, 25 de octubre, a las 12:00 horas, volverán a tener lugar concentraciones simultáneas contra la "represión policial" convocadas en A Coruña, Vigo, Ourense, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol y Pontevedra.

Debate sobre la violencia

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, apuntaba ayer en rueda de prensa a "grupos organizados" como incitadores a la violencia de los disturbios en la ciudad. Asimismo lamentó la "intranquilidad" vivida por los ciudadanos durante la noche en la ciudad.

En la misma línea, la alcaldesa, Inés Rey, mostró su "más absoluta condena" a los hechos ocurridos durante la jornada. "Voy a ser muy clara. El fascismo se combate en las urnas, se combate con política, con debate de ideas y, sobre todo, votando. Ese es el mensaje que creo que deberíamos dar aquellos que tenemos responsabilidades públicas", añadía.

Mientras que Rey condenaba la violencia, en general, Avia Veira, candidata del BNG en A Coruña, arremetió contra la violencia "hacia los manifestantes". De hecho, calificó de "pacífico y ejemplar" el comportamiento de la "inmensa mayoría" de las personas que este miércoles participaron en las movilizaciones convocadas.

Por su parte, Miguel Lorenzo, portavoz del PP de A Coruña, reclama a todos los partidos que también condenen la violencia de forma "firme y rotunda". "Todos, sin excepción, deben condenar lo que sucedió ayer. No puede existir la mínima sombra de duda", proclamó Lorenzo, que pide a los dirigentes políticos que "reflexionen a la hora de medir sus palabras, pues de estos polvos vienen estos lodos".