La duna de Riazor, en A Coruña, se empezará a levantar el próximo lunes

La tradicional duna de Riazor volverá a erigirse en A Coruña a partir del próximo lunes, 26 de octubre. Así lo ha anunciado esta mañana la alcaldesa Inés Rey, destacando que esta estructura, que protege al paseo marítimo en la temporada de invierno, se lleva levantando desde el año 1995 cuando un fuerte temporal derrumbó la antigua barandilla.

En el programa radiofónico Cita en María Pita de Voces, la regidora apuntó a que "el frío ha llegado de golpe y levantaremos la duna para proteger el paseo marítimo de los más que previsibles temporales costeros de invierno. Como todos los años, se mantendrá una separación de seguridad respecto al paseo".

Los trabajos se llevarán a cabo con maquinaria especializada que arrastrará arena desde la orilla hacia el paseo para su posterior compactación dando lugar así a la propia duna.

El anuncio coincide con uno de los primeros avisos por oleaje de la temporada.

Para este viernes, MeteoGalicia mantiene activo un aviso naranja por olas que se espera que superen los cinco metros y que la Aemet eleva a siete.

El aviso por oleaje está activo desde la medianoche y continuará hasta las 18:00 horas de esta tarde. A partir de entonces el nivel de alerta será amarillo, con olas de entre 4 y 5 metros hasta previsiblemente la medianoche del sábado.

El año pasado esta estructura, que suele extenderse a lo largo de 360 metros de longitud y tiene unos dos metros, tuvo que reforzarse durante el invierno debido a las fuertes borrascas que dejaron en A Coruña vientos de más de 100 kilómetros por hora y olas de 9 metros.

Así, el Concello confirma que una vez levantada la estructura se llevarán a cabo estudios de seguimiento de su estado para determinar si es necesario actuar de nuevo para reforzarla.

Rey explicó también este viernes que la previsión, como es habitual, es que la duna se mantenga hasta aproximadamente el mes de mayo, cuando comenzará a retirarse a tiempo para la temporada de verano, que tradicionalmente comienza el 15 de junio.