Miguel Lorenzo (PP de A Coruña): "Pido a todos los partidos una condena rotunda de la violencia"

Miguel Lorenzo, candidato a la Alcaldía de A Coruña por el PP, condena la violencia vivida en las últimas horas durante las manifestaciones por la presencia en la ciudad del líder de Vox, Santiago Abascal, y contra las intervenciones policiales ocurridas en ese acto, que se saldaron con detenciones, heridos entre agentes y manifestantes y numerosos contenedores quemados.

El portavoz popular reclama a todos los partidos que también la condenen de forma "firme y rotunda". "Todos, sin excepción, deben condenar lo que sucedió ayer. No puede existir la mínima sombra de duda". proclama Lorenzo, que pide a los dirigentes políticos que "reflexionen a la hora de medir sus palabras, pues de estos polvos vienen estos lodos".

"Estamos en una democracia y la democracia no se defiende con violencia, ni tirando piedras ni quemando contenedores. Las ideas en democracia se defienden en las urnas", resalta Lorenzo.

El candidato del PP dispara contra la alcaldesa, Inés Rey, y contra la portavoz del BNG, Avia Veira. Critica a la primera por haber calificado a los populares de extrema derecha: "Sus mensajes de polarización, ayer mismo ante los hechos, son una irresponsabilidad".

De Veira censura que esta mañana solo denunciase las cargas policiales durante las movilizaciones, en las que los manifestantes también mostraron comportamientos violentos: "Es incapaz de condenar la violencia y quedó retratada ante toda España en televisión diciendo que lo sucedido en María Pita fue una concentración pacífica".

"Una Coruña de libertad"

Miguel Lorenzo se muestra "triste e indignado" por la imagen transmitida por la ciudad con los enfrentamientos en las movilizaciones ocurridos ayer.

"Esta no es A Coruña que yo quiero. Quiero una A Coruña de libertad, de respeto, donde todos podemos opinar. No somos una ciudad violenta por mucho que se empeñen en radicalizarla. Siempre defendí lo que representamos como coruñeses: convivencia, respeto y libertad".