El Concello de A Coruña reemplaza el metrosidero del Obelisco tras confirmar su muerte

Los Cantones de A Coruña lucen desde esta mañana un nuevo árbol que sustituye al metrosidero que, según señala el Concello, "no fue posible recuperar". Se trata de una encina de ocho metros de altura y 35 años, siete más que el ejemplar al que sustituye.

El Concello estaba a la espera de los informes técnicos que pudiesen confirmar la muerte del metrosidero, unos documentos que, tras semanas de espera, llegaron esta semana. Desde el Gobierno municipal insisten en que el metrosidero no se trataba de un ejemplar histórico ni estaba catalogado.

La nueva encina se suma a las otras seis que ya están plantadas como parte de las obras en la calle Alcalde Manuel Casás. En la calle Santa Catalina, además, se han plantado cinco carpes, y otros dos se ubicarán en Juana de Vega.

El cambio se produjo esta madrugada, coincidiendo con los disturbios registrados esta noche en distintos puntos del centro de A Coruña durante una protesta contra la "represión policial".

Humanización de los Cantones

Junto al Obelisco también hay plantadas cuatro hayas rojas. En las próximas semanas se completará la instalación de nuevos ejemplares vinculados a las obras de reurbanización del espacio.

Está previsto que los nuevos Cantones cuenten también con un gran algarrobo, que se ubicará en el parterre circular situado frente a la Fundación Barrié. Además, en la plaza de Mina se instalará un olmo de gran tamaño. Por último, a lo largo de toda la nueva acera de losas de granito se dispondrán 12 ejemplares de laurel en sendas macetas de gran tamaño.

Así, el Concello incorporará un total de 32 nuevos árboles a los Cantones, un espacio en el que solo había uno antes de la reforma. La vegetación de la zona se completará con 1.200 metros cuadrados de parterres y jardineras, una superficie que triplica la existente anteriormente. Entre otros elementos, habrá una jardinera corrida de cien metros de longitud que estará llena de flores y arbustos. Entre las especies previstas figuran la glicinia, la salvia, la anémona y el rododendro.

La urbanización de los Cantones supone también una recuperación de zonas verdes en el entorno, a la que se suma una reducción muy significativa del asfalto. La ampliación de las aceras con losas de granito supone la eliminación de casi 10.000 metros cuadrados de asfalto.