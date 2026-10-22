Abascal acusa a la Moncloa de organizar las protestas en su acto en A Coruña: "No nos callarán"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha atribuido este jueves al Gobierno la "organización y planificación" de las protestas en su contra en actos del partido, como las del día de ayer en A Coruña y Avilés, y ha asegurado que el objetivo de esta "estrategia deliberada" es impedir que los ciudadanos conozcan sus propuestas, en el marco de la precampaña para las elecciones del 29 de noviembre.

Los actos que Abascal protagonizó el miércoles en A Coruña por la mañana y Avilés por la tarde derivaron en disturbios, tanto en la ciudad gallega como en la asturiana, con cargas policiales, detenidos y heridos.

Sobre estos hechos, el líder de Vox ha sostenido en declaraciones a los medios este jueves en Burgos que se trató de "violencia organizada por La Moncloa" que pretende que no aluda "a la mafia, a la corrupción y a los programas políticos que presentan una alternativa".

En esta línea, el dirigente de Vox ha vaticinado que el Gobierno "no condenará" esta violencia, aunque considera que eventualmente pondrán fin a esta "estrategia deliberada y planificada" porque "no les funcionará".

En cualquier caso, Abascal ha garantizado que estos comportamientos no les "asustarán" ni "acallarán" y, durante la precampaña y la campaña electoral, Vox abordará "la trampa de la 'ley de nietos', el intento de eliminar jueces incómodos que investigan a la familia de Pedro Sánchez, la presencia de milicias violentas en las calles y que el Ejecutivo traiciona y miente".

En concreto, ha detallado que los delegados del Gobierno del PSOE "permiten contramanifestaciones a escasos metros" de las ubicaciones en las que Vox lleva a cabo sus actos, y que esto es lo que pasó en A Coruña. "Tienen una voluntad de hostigamiento y de crear violencia" que padecen policías y asistentes a los mítines. Entre los manifestantes, Abascal ha identificado a "jóvenes magrebíes".

Asimismo, plantearán la prioridad nacional, la desregulación y las bajadas fiscales, el fin de las normativas de los fanatismos climáticos, verdes, de la Agenda 2030, de género y la "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los que, aunque legales, delincan o vivan de ayudas sociales. "Estas son nuestras propuestas y las vamos a defender durante todos estos días a pesar de la violencia", ha garantizado.