Sindicatos policiales piden la dimisión de Marlaska y Pedro Blanco tras los disturbios en A Coruña

Mientras varios colectivos han convocado para esta tarde movilizaciones en A Coruña contra la "represión policial" durante la protesta de esta mañana en María Pita, los sindicatos policiales también han alzado la voz tras los disturbios. JUPOL y la Confederación Española de Policía (CEP) denuncian la falta de medios y de planificación del dispositivo desplegado durante la concentración contra la visita de Santiago Abascal.

Ambas organizaciones exigen la dimisión del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, mientras que la CEP reclama también la del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

JUPOL cifra en 12 los policías heridos durante los incidentes. Además, ha compartido en sus redes sociales imágenes de los objetos que, según el sindicato, lanzaron algunos manifestantes contra los agentes, entre ellos piedras, una olla y bengalas. También ha difundido una fotografía de la herida que habría sufrido uno de los policías por el impacto de una piedra.

#ÚltimaHora: Estas imágenes nos las envían nuestros compañeros de la UIP de la Coruña. No entendemos cómo el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, ha podido autorizar una manifestación de radicales con el objetivo de reventar un acto político, poniendo en grave riesgo el orden público y la seguridad ciudadana. No solo se ha comprometido la integridad de nuestros compañeros de la UIP de la Policía Nacional, sino también la de todos los ciudadanos que se encontraban en la plaza, tanto asistentes al acto como personas que simplemente paseaban por allí. Es de una gravedad extrema. La seguridad ciudadana no puede quedar supeditada a intereses políticos ni utilizarse para alimentar la confrontación social. Todo nuestro apoyo a los compañeros de la #UIP. #JUPOL #SomosUIP — JUPOL (@JupolNacional) October 21, 2026

El sindicato considera que permitir que la protesta contra Vox coincidiese en la misma plaza con el acto político generó una situación de riesgo que debería haberse evitado. Por ello, reclama una investigación sobre la planificación del dispositivo y las instrucciones que recibieron los agentes.

Por su parte, la CEP acusa al Ministerio del Interior de no haber dotado a Galicia de recursos suficientes para afrontar este tipo de situaciones. Por ello, solicita ampliar las Unidades de Intervención Policial (UIP) con un grupo más de antidisturbios y mejorar los medios de las Unidades de Prevención y Reacción (UPR).

Según denuncia la organización, dos de los cinco grupos de las UPR en Galicia carecen de vehículos y material para desplegarse, mientras que el resto dispone de equipamiento obsoleto.

Culpan a Interior

La CEP también ha criticado las declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre las cargas policiales y su llamamiento a movilizarse contra la actuación de los agentes.

Estas imágenes de A Coruña son intolerables. Palos y cargas de la policía del Gobierno PSOE-Sumar a quienes se manifestan mientras protegen a los fascistas. ¡Todo el pueblo gallego a movilizarse contra esta represión! — Ione Belarra (@ionebelarra) October 21, 2026

Precisamente, esta tarde están convocadas varias concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña para denunciar la actuación policial. Los Riazor Blues han llamado a movilizarse a las 20:00 horas, mientras que Galiza Nova, la CIG, el BNG y Erguer han convocado otra protesta a las 19:30 horas, ambas bajo el lema "contra la represión policial".