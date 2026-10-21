Uno de los manifestantes con la cara ensangrentada durante las cargas policiales en A Coruña C. G. Mariñas

Sindicatos y Riazor Blues convocan una protesta en A Coruña contra la "represión policial" en María Pita

Los incidentes registrados este miércoles en la plaza de María Pita tendrán una nueva respuesta esta tarde en A Coruña. Los Riazor Blues y el Sindicato de Estudiantes de Galiza han convocado una concentración a las 20:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno para mostrar su solidaridad con las personas heridas durante la protesta contra la visita de Santiago Abascal y denunciar lo que consideran "represión policial".

A esta convocatoria se suma otra organizada por Galiza Nova, la CIG, el BNG y Erguer, que han llamado a concentrarse en el mismo lugar a las 19:30 horas. Ambas movilizaciones comparten el mismo lema, "contra la represión policial", y la intención es que terminen confluyendo en una única protesta.

Estos últimos junto al Sindicato de Estudantes de Galiza, el Sindicato de Inquilinas de A Coruña y los Riazor Blues han anunciado la convocatoria a través de sus redes sociales, donde ha criticado la actuación de los agentes durante la manifestación de esta mañana. "Esta mañá, mostramos que non aturamos o fascismo na nosa cidade. A policía respondeu coa súa violencia e deixou decenas de feridos", han señalado.

"Agora é o momento de amosar a nosa solidariedade coas persoas que sufriron a represión policial", han añadido, antes de emplazar a sus seguidores a acudir a las 20:00 horas frente a la Subdelegación del Gobierno.

Galiza Nova

La convocatoria llega después de que la protesta contra Abascal, organizada por Galiza Nova y las Juventudes Socialistas, terminase con cargas policiales, un detenido y varios heridos. La actuación de los agentes ha provocado críticas de distintas organizaciones y colectivos.

Galiza Nova, que convocó la movilización de esta mañana, ha difundido un comunicado en el que denuncia la "vergoñenta actuación policial" durante la concentración.

Disturbios en María Pita Quincemil

"La policía española atacou con brutalidade á mocidade antifascista galega que estaba a manifestarse pacíficamente", sostiene la organización juvenil, que también denuncia el uso de balas de goma y porrazos contra los manifestantes.

"La policía sempre contra o pobo galego", concluye el comunicado difundido por Galiza Nova.

Irene Montero

La eurodiputada de Podemos Irene Montero también se ha pronunciado sobre los incidentes y ha expresado su apoyo a las personas que participaron en la protesta contra la presencia de Vox en A Coruña.

"Toda a miña solidariedade coas miles de persoas vítimas da represión policial na Coruña por defender unha cidade e un país libres de fascismo", ha escrito en sus redes sociales en gallego.

Toda a miña solidariedade coas miles de persoas vítimas da represión policial na Coruña por defender unha cidade e un país libres de fascismo. Ás 20 h, concentración diante da Subdelegación do Goberno para denunciar os abusos da policía de Marlaska. O pobo galego é un exemplo! — Irene Montero (@IreneMontero) October 21, 2026

Montero también se ha referido a la concentración convocada para esta tarde frente a la Subdelegación del Gobierno, animando a denunciar lo ocurrido. "Ás 20 h, concentración diante da Subdelegación do Goberno para denunciar os abusos da policía de Marlaska", ha señalado. "O pobo galego é un exemplo!", ha concluido.

Dimisión de Pedro Blanco

Por su parte, la Confederación Intersindical Galega (CIG) ha reclamado el cese o la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, por la actuación policial registrada en el entorno de María Pita.

El sindicato nacionalista denuncia las cargas de los antidisturbios y el uso de gas lacrimógeno, detonaciones y detenciones durante la protesta convocada para rechazar la presencia de Vox en A Coruña.

La central sindical considera que la movilización reunió a miles de personas, en su mayoría jóvenes, que salieron a la calle para rechazar la normalización de los discursos de odio. Además de exigir responsabilidades al delegado del Gobierno, reclama al Ejecutivo central que adopte medidas ante lo que califica de reiteración de abusos y cargas policiales contra las protestas sociales.

La CIG también ha llamado a participar en la concentración de esta tarde, a las 20:00 horas, frente a la Subdelegación del Gobierno, coincidiendo con la convocatoria anunciada por los Riazor Blues.

JUPOL también se pronuncia

En el lado contrario, el sindicato policial JUPOL también ha exigido la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, aunque por motivos muy distintos. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional considera que permitir la coincidencia de la protesta contra Vox y el acto político en la misma plaza supuso una decisión irresponsable que puso en riesgo la integridad de los agentes.

JUPOL sostiene que los disturbios registrados en María Pita, con lanzamiento de objetos, enfrentamientos y cargas policiales, evidencian una planificación inadecuada para una situación de elevada tensión. Por ello, reclama una investigación sobre la autorización de las convocatorias, la evaluación previa de los riesgos y los criterios utilizados para dimensionar el dispositivo policial.

Objetos lanzados, según la policía, por los manifestantes JUPOL

"No se puede poner en peligro la integridad física de los policías por una decisión política mal planificada", señala el sindicato, que también ha defendido la actuación de los agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP), a quienes reconoce su labor durante los incidentes.

Además de la dimisión de Blanco, JUPOL pide revisar las instrucciones operativas y la cadena de decisiones para esclarecer si los agentes contaban con información suficiente, órdenes claras y medios adecuados para afrontar los disturbios.