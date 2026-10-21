Oleiros (A Coruña) sube un 10,6% su presupuesto para 2027: 22,8 millones para inversiones

Entre las inversiones se encuentra la de la reurbanización del paseo marítimo de Santa Cristina Turismo Gal

El Concello de Oleiros tendrá un presupuesto de 58 millones de euros en 2027, un 10,64% más que este año. Las cuentas, que el Gobierno municipal prevé aprobar en el pleno del próximo 29 de octubre, reservan 22,8 millones de euros para inversiones, principalmente para renovar y mantener las infraestructuras y los equipamientos públicos.

El alcalde presentó este miércoles el documento a representantes de entidades vecinales, culturales y deportivas, así como a las comisiones de fiestas del municipio, antes de su aprobación plenaria. El presupuesto entrará en vigor el 1 de enero de 2027.

Entre las actuaciones previstas figuran la reurbanización completa del paseo de Santa Cristina y de las calles Víctor López Seoane y Mendel, la regeneración de las calles de la zona del mercado de Perillo y la renovación de la red de abastecimiento de agua en Montrove.

También se contempla crear una senda costera entre Naval y Canide, renovar el paseo de la ría entre A Fábrica y Agramar y completar las aceras de Bartolomé de las Casas. A estas obras se suman la renovación de las cubiertas del pabellón Valle-Inclán y de las instalaciones deportivas de Meixonfrío e Iñás.

La partida de inversiones también permitirá ejecutar trabajos de asfaltado, ampliar y mejorar las aceras, renovar el alumbrado público y acometer mejoras en parques y espacios deportivos, sociales y culturales. El Concello prevé, además, realizar obras de eficiencia energética en edificios municipales y renovar redes de abastecimiento, saneamiento y recogida de aguas pluviales.

Más recursos

El incremento de las cuentas municipales se apoya, según el Gobierno local, en el aumento de los recursos procedentes de otras administraciones, así como en una mayor previsión de ingresos por impuestos indirectos y por la venta de parcelas de propiedad municipal.

En concreto, el Concello calcula que las transferencias corrientes crecerán un 21%, hasta los 17,88 millones de euros, mientras que las transferencias de capital aumentarán un 22%, hasta los 6,7 millones. Estas últimas incluyen fondos procedentes de la Diputación y de la Unión Europea.

También prevé incrementar un 15% los ingresos por impuestos indirectos y duplicar la venta de parcelas municipales.

En el apartado de gastos, el presupuesto reserva 14,15 millones de euros para personal y 18,85 millones para gastos corrientes y servicios. Ambas partidas suman alrededor del 57% del gasto municipal, mientras que las inversiones reales concentran la mayor partida individual, con 22,87 millones.

Las cuentas incluyen asimismo una previsión de financiación mediante pasivos financieros, aunque el Concello sostiene que, como en ejercicios anteriores, espera no tener que recurrir finalmente a ella gracias a la incorporación de los remanentes de tesorería que se determinen tras el cierre de 2026.