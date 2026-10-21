Las líneas de bus 3 y 7 de A Coruña pararán desde este jueves en Juana de Vega: estos serán sus recorridos

El avance de las obras de los Cantones en la plaza de Mina permitirá recuperar a partir de mañana la parada de las líneas 3 (dirección Durmideiras) y 7 (dirección avenida de Hércules) en Juana de Vega.

De esta manera, el servicio de autobús urbano recuperará desde primera hora, a las 07:00 horas, la salida directa hacia los Cantones. Así, ambas líneas volverán a circular por Juana de Vega, tras pasar por la plaza de Pontevedra, para incorporarse directamente desde allí al Cantón Pequeño.

Con este cambio se suprime el tramo actual que discurre desde la avenida de Rubine, por Juan Flórez y, posteriormente, por las calles Fernando González y Notariado, hasta incorporarse al Cantón Pequeño a través de la plaza de Ourense. Se trata de una simplificación del recorrido para agilizar el acceso a la zona de los Cantones.

El recorrido original de estas líneas tuvo que modificarse temporalmente debido a las obras de remodelación de San Andrés, primero, y de los Cantones, después.

En definitiva, se suprimirán las paradas provisionales habilitadas para estas dos líneas en Juan Flórez, 18, y en la calle Notariado, 7. Como alternativa, se incorporará la parada de Juana de Vega, 33, donde actualmente ya para la línea 21.

Ante la previsión de que ahora puedan coincidir más autobuses en ese punto, se ha ampliado la longitud de la parada para garantizar su correcto funcionamiento.