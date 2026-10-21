Los incidentes de la protesta contra Vox en A Coruña dejan destrozos en terrazas y escaparates dañados

The Breen’s Tavern contabiliza cerca de 20 sillas dañadas y una terraza junto a Cambalache amaneció con una pintada de Vox con una esvástica nazi. El cristal roto de una tienda de San Agustín fue repuesto a las 16:30 horas Te puede interesar : Sindicatos y Riazor Blues convocan una protesta en A Coruña contra la "represión policial" en María Pita

La protesta antifascista celebrada en la plaza de María Pita de A Coruña contra un acto de Vox dejó daños en el mobiliario de varios establecimientos hosteleros, pintadas de contenido político y desperfectos en el escaparate de una tienda de la calle San Agustín.

Los incidentes también obligaron a intervenir a los servicios de limpieza, que retiraron los restos acumulados en la plaza y actuaron en las calles aledañas, donde se habían volcado contenedores. Las consecuencias de la jornada se extendieron así más allá del lugar de la concentración y afectaron tanto a negocios como al espacio público del centro de la ciudad.

Uno de los establecimientos que contabiliza daños es The Breen’s Tavern, que calcula que alrededor de veinte sillas de su terraza han resultado dañadas. Los desperfectos afectan también a otros elementos del mobiliario, entre ellos servilleteros y objetos que se encontraban sobre las mesas. En una de las imágenes difundidas por el sindicato policial JUPOL se ve un elemento de cocina como arma arrojadiza contra un agente.

Varios de los elementos arrojados contra los agentes de la Policía Nacional. Jupol.

Desde Marty explican que la manifestación transcurría con tranquilidad en un primer momento, pero que la situación cambió cuando comenzaron a lanzarse botes de humo contra los participantes. Según el relato de los trabajadores, a partir de ese instante se produjo una reacción en la que empezaron a arrojarse distintos objetos que había en la plaza, como sillas, mesas y botellas. Los lanzamientos afectaron al entorno de las terrazas y alteraron el desarrollo habitual de la actividad de los negocios situados en este espacio del centro coruñés.

Los daños no se limitaron a las terrazas de María Pita. En la calle San Agustín también se registraron desperfectos en el escaparate de una tienda, presuntamente relacionados con una carga policial que habría tenido lugar al final de la manifestación. El cristal roto fue repuesto a las 16:30 horas, por lo que el establecimiento pudo recuperar el cerramiento sin tener que esperar al final de la jornada. Las circunstancias concretas en las que se produjo la rotura no están confirmadas.

No todos los negocios de la plaza sufrieron daños materiales. Bao Viene, situado en las inmediaciones, no registró desperfectos en sus instalaciones, aunque sí lamenta las consecuencias que la situación tuvo para su actividad comercial. Desde el establecimiento explican que perdieron buena parte de la mañana, lo que les impidió trabajar con normalidad en una jornada en la que A Coruña recibió la visita de dos cruceros y en la que esperaban aprovechar la llegada de visitantes al centro.

Pintadas y carteles

A estos daños se suma la aparición de una pintada en una terraza situada junto al restaurante Cambalache, también en la plaza de María Pita. El establecimiento amaneció con un grafiti en el que aparecía el nombre de Vox, con la letra X dibujada en forma de esvástica nazi. La pintada estaba acompañada de otros símbolos y mensajes vinculados al antifascismo gallego, así como de una bandera de Galicia con la estrella independentista.

Los servicios de limpieza tuvieron que actuar después de los incidentes para retirar los restos que habían quedado en María Pita y en las calles próximas. Los operarios trabajaron también en las zonas donde se habían volcado contenedores, con el objetivo de despejar la vía pública y recuperar la normalidad en los espacios afectados. Estas labores permitieron limpiar el entorno de la concentración tras una jornada que dejó huella tanto en el mobiliario urbano como en algunos negocios.