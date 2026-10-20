El jurado declara culpable de homicidio al septuagenario acusado de estrangular a su mujer en A Coruña

El jurado popular ha declarado culpable de homicidio doloso, por unanimidad, El hombre de 76 años acusado de matar a su mujer, de 74, en su vivienda de A Coruña en agosto de 2024. El tribunal también lo considera autor de un delito contra la integridad moral y de otro leve de vejaciones e injurias.

El veredicto descarta así el delito de asesinato que habían planteado inicialmente Fiscalía y las acusaciones. Tras conocer la decisión del jurado, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 15 años de prisión por el homicidio doloso, un año y medio por el delito contra la integridad moral y 40 días por las vejaciones e injurias.

La defensa, que ha cuestionado que los hechos puedan considerarse homicidio doloso a partir del contenido del veredicto, ha anunciado su intención de recurrir y ha planteado de forma subsidiaria una condena de nueve años y once meses por el homicidio, un año y tres meses por el delito contra la integridad moral y la correspondiente pena por las vejaciones.

Durante el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial de A Coruña, el hombre negó ser el autor de la muerte de su esposa, aunque reconoció que la dejó en el suelo durante toda la noche antes de llamar a los servicios de emergencias al día siguiente.

"La quería con locura, no soy capaz de hacer eso", aseguró a preguntas de Fiscalía, las acusaciones y su propia defensa. El acusado sostuvo que su mujer se había caído de la cama y que, al escuchar un ruido desde otra estancia, acudió al dormitorio y la encontró en el suelo.

Según su versión, la mujer le dijo que estaba bien y que no llamase a emergencias. A continuación, explicó que la apoyó contra una mesilla y le puso una almohada, pero no pidió ayuda hasta la mañana siguiente.

El hombre también negó haber maltratado a su esposa, con la que llevaba casado 55 años, frente al relato de tres de los cuatro hijos del matrimonio que declararon durante el juicio.

Maltrato de forma habitual

Según el escrito de calificación del Ministerio Fiscal, la convivencia del matrimonio estaba "muy deteriorada" por el trato vejatorio y denigrante que el acusado dispensaba habitualmente a su mujer, que nunca llegó a denunciarlo.

Los hechos se remontan a la noche del 1 de agosto de 2024, cuando, según Fiscalía, ambos mantuvieron una discusión a gritos en la que el hombre profirió insultos y faltas de respeto contra su esposa.

Durante la madrugada del 2 de agosto, la mujer se cayó al suelo del dormitorio bajo los efectos del alcohol y quedó inmovilizada entre la cama y el mobiliario. La acusación sostenía que el hombre aprovechó esa situación para grabarla con su teléfono móvil, mientras se burlaba de su incapacidad para levantarse y no le prestaba ayuda.

Posteriormente, entre las 03:00 y las 05:00 horas, el acusado la habría estrangulado con sus propias manos, aprovechando su situación de indefensión, lo que le provocó la muerte por asfixia mecánica.

Fiscalía: 25 años de prisión

Antes de conocerse el veredicto, Fiscalía, la representación legal de la Xunta y las acusaciones particulares, ejercidas por tres de los hijos del matrimonio, solicitaban inicialmente 25 años de prisión por asesinato, un año y seis meses por el delito contra la integridad moral y 30 días de localización permanente por las injurias y vejaciones.

Por su parte, la defensa reclamaba la absolución o, de forma alternativa, una condena por homicidio imprudente, además de admitir un delito leve de vejaciones e injurias.