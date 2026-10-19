La Xunta reserva 259,8 millones para A Coruña en 2027: vivienda, el CHUAC y ayudas sociales

La Xunta de Galicia prevé destinar 259,8 millones de euros a las principales inversiones y partidas territorializadas en la ciudad de A Coruña en sus presupuestos de 2027.

Las cuentas autonómicas ponen el foco en la atención a la dependencia, la construcción de vivienda pública y las actuaciones sanitarias en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC), junto con nuevas infraestructuras educativas y programas de apoyo a empresas, autónomos y entidades culturales.

La vivienda destaca entre las partidas con mayor volumen de inversión, tanto por los 42,63 millones previstos para la construcción de inmuebles públicos como por los 10 millones destinados a la adquisición de suelo en Monte Mero.

En sanidad, el CHUAC concentra una parte fundamental de los recursos, mientras que Política Social suma más de 72,7 millones en distintas actuaciones y servicios, incluidos los bonos de dependencia, la atención domiciliaria y las escuelas infantiles.

El reparto presupuestario también contempla nuevas instalaciones educativas, financiación para los centros de investigación de la Universidade da Coruña (UDC), mejoras en edificios judiciales y administrativos, ayudas al comercio y al emprendimiento y recursos para la actividad cultural. Se trata de las principales partidas identificadas para la ciudad en el desglose de las cuentas autonómicas de 2027, que incluyen tanto inversiones en infraestructuras como financiación de servicios y programas públicos.

Política Social concentra más de 72 millones de euros

La Consellería de Política Social cuenta con la mayor partida de las áreas recogidas en el desglose para A Coruña, con un total de 72,74 millones de euros. Buena parte de estos recursos se dirigen a la atención a las personas dependientes y al mantenimiento de servicios que buscan facilitar los cuidados, tanto en el domicilio como en los recursos asistenciales y educativos de la ciudad.

El apartado de bonos de dependencia suma 30,6 millones de euros, mientras que el Bono Coidado alcanza los 24,5 millones, una cantidad que representa un incremento del 55% respecto al ejercicio anterior. A estas partidas se añaden los 5,84 millones previstos para el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), fundamental para atender a personas que necesitan apoyo en sus actividades cotidianas y que pueden permanecer en sus viviendas gracias a esta asistencia.

La gratuidad de las escuelas infantiles contará con otros 7,3 millones de euros en la ciudad. El presupuesto incorpora además cuatro millones para el funcionamiento de la residencia Amancio Ortega y medio millón para las obras del centro cívico Torrente Ballester.

Vivienda: 42,6 millones para construir pisos públicos y 10 millones para Monte Mero

La política residencial es otro de los ejes destacados de las cuentas autonómicas para 2027. La Xunta prevé destinar 59,36 millones de euros al conjunto de actuaciones de vivienda e infraestructuras recogidas en este apartado, con una partida de 42,63 millones para la construcción de vivienda pública que aumenta respecto a los 13,2 millones consignados en 2026.

El objetivo es avanzar en la promoción de nuevos inmuebles destinados al parque público residencial, en un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para numerosos hogares. La partida prevista para construcción constituye el grueso de los recursos de esta área y se complementa con otras líneas dirigidas a ampliar el suelo disponible y favorecer la promoción de viviendas protegidas.

Entre estas actuaciones destaca la adquisición de suelo en Monte Mero, para la que se reservan 10 millones de euros. Según el desglose presupuestario, la cantidad multiplica por nueve la consignada en 2026, lo que convierte esta operación en una de las principales novedades económicas del área residencial para la ciudad.

La Xunta incluye también un millón de euros para el plan Rexurbe, 4,28 millones en ayudas a la promoción de vivienda protegida en suelo privado y 1,45 millones para apoyar la promoción de viviendas destinadas al alquiler en suelo público. Estas líneas se orientan a complementar la construcción directa de inmuebles con otras fórmulas para incrementar la oferta residencial.

El presupuesto contempla asimismo una actuación para mejorar la accesibilidad peatonal en el entorno del CHUAC, aunque el documento facilitado no especifica su importe. La cifra queda, por tanto, pendiente de concretar en el desglose de inversiones.

El CHUAC concentra más de 54 millones de inversión sanitaria

La Consellería de Sanidade prevé un volumen de 61,82 millones de euros en las partidas recogidas para A Coruña. De esa cantidad, 54,1 millones corresponden al CHUAC, que continúa concentrando una parte importante de los recursos sanitarios previstos para la ciudad.

Además de esa partida general, las cuentas detallan varias inversiones en equipamiento hospitalario. Entre ellas figura una dotación de 830.000 euros para la unidad de lesionados medulares, una actuación que se suma a los recursos previstos para mejorar los medios asistenciales del complejo hospitalario.

La renovación y ampliación del equipamiento de diagnóstico también tiene presencia en el presupuesto. La Xunta reserva 1,7 millones para la resonancia magnética del CHUAC y un millón de euros para una sala de rayos. A estas cantidades se añaden 500.000 euros para equipamiento de cardiología intervencionista y 393.000 euros para un mamógrafo.

Fuera del complejo hospitalario, el desglose incluye 3,3 millones de euros para la reforma de Santa Lucía. El conjunto de estas actuaciones combina la financiación general del CHUAC con inversiones específicas destinadas a equipamiento y mejoras en otros recursos sanitarios de la ciudad.

Obras en institutos y colegios, con casi 16 millones para Educación

La educación es otra de las áreas que incorpora nuevas infraestructuras en A Coruña. La Consellería de Educación dispone de 15,99 millones de euros en las partidas recogidas para la ciudad, con inversiones destinadas a los centros y recursos para la universidad y la investigación.

Entre las actuaciones previstas destaca la segunda fase de la rehabilitación del IES Plurilingüe Eusebio da Guarda, para el que se reservan 2,55 millones de euros. El presupuesto incluye también 1,85 millones para el IES Agra do Orzán y 2,2 millones para el CEIP Plurilingüe Prácticas.

Las tres actuaciones suman 6,6 millones de euros y sitúan la creación de nuevos equipamientos docentes entre las principales inversiones de esta área. Su incorporación a las cuentas de 2027 permite identificar los proyectos educativos que cuentan con financiación específica en el desglose presupuestario, aunque el importe consignado no implica por sí mismo que las obras estén terminadas o que vayan a concluir durante ese ejercicio.

La financiación universitaria y científica completa las principales partidas educativas. El presupuesto contempla 4,7 millones de euros para inversiones en la universidad, con cantidades destacadas para tres centros de investigación de la Universidade da Coruña.

El CITIC recibirá 2,1 millones de euros, mientras que el CICA contará con 1,9 millones. Por su parte, el CITEC dispone de una partida de 695.000 euros. Estos recursos refuerzan la presencia de la investigación entre las actuaciones previstas, junto con la construcción de centros educativos y la mejora de las instalaciones docentes.

Empleo y comercio movilizan 42,7 millones

La Consellería de Emprego e Comercio cuenta con 42,79 millones de euros en las partidas asignadas a la ciudad. La mayor parte se concentra en las políticas formativas para el empleo, que disponen de 30,1 millones, mientras que el apoyo a los autónomos y al emprendimiento también figura entre los objetivos financiados.

En concreto, el desglose reserva 4,6 millones de euros para ayudas a autónomos y 500.000 euros para iniciativas de emprendimiento. A estas cantidades se añaden 400.000 euros para el Bono Comercio y 3,89 millones para apoyar la economía social.

Otra de las actuaciones destacadas es el Centro de Formación de Transición Verde, que cuenta con una partida de 3,3 millones de euros. Este equipamiento se incorpora a las inversiones previstas en un área que combina la formación profesional para el empleo, el respaldo a pequeños negocios y las iniciativas vinculadas a la actividad económica.

El peso de las políticas formativas resulta especialmente significativo dentro de esta consellería: sus 30,1 millones representan la mayor parte de la cantidad total asignada. El resto se distribuye entre los distintos programas de apoyo al tejido empresarial y a las actividades económicas de la ciudad.

Más de tres millones para edificios judiciales y administrativos

Las inversiones vinculadas a la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza suman 3,12 millones de euros en el desglose de A Coruña. Entre las actuaciones previstas destacan las obras de eficiencia energética en los edificios judiciales de las calles Monforte y Capitán Juan Varela, para las que se reservan dos millones de euros.

La Xunta incluye además 400.000 euros para mejorar la climatización del edificio administrativo autonómico. Estas partidas se orientan a la renovación de instalaciones públicas, con actuaciones sobre inmuebles que prestan servicio a la ciudadanía y a la propia Administración.

El apartado incorpora también 720.000 euros para ayudas a la actividad y al patrocinio de clubes deportivos. En el ámbito institucional, el convenio Coruña Marítima contará con 302.500 euros, una cifra que supone un aumento del 34,4%, según el desglose presupuestario.

La cultura coruñesa suma casi cuatro millones

La Consellería de Cultura prevé destinar 3,99 millones de euros a las partidas recogidas para A Coruña. La mayor parte de esta cantidad se concentra en el Consorcio para la Promoción de la Música, que recibirá 3,74 millones de euros, con un incremento de 144.000 euros respecto al ejercicio anterior.

El apoyo a Amigos de la Ópera también aumenta. La entidad contará con 250.000 euros, lo que representa una subida de 100.000 euros en comparación con la partida precedente.

La Xunta prevé actuaciones en Culleredo, Sada, Cambre y Arteixo

Más allá de la ciudad, los presupuestos de 2027 recogen inversiones en varios municipios del área metropolitana y de la provincia de A Coruña. Entre las actuaciones deportivas figura el skate park cubierto de Acea de Ama, en Culleredo, que dispone de 2,2 millones de euros. La Xunta contempla asimismo una aportación de alrededor de 3,6 millones para la Facultade de Ciencias do Deporte e a Educación Física, conocida como INEF Galicia.

En materia de saneamiento y depuración, Sada concentra dos actuaciones relevantes. La mejora del sistema de saneamiento y la ampliación de su estación depuradora de aguas residuales (EDAR) contará con 3,56 millones de euros en 2027, dentro de un proyecto cuyo coste total asciende a 12,47 millones.

También en Sada se prevé avanzar en el proyecto de área de riesgo controlada del Rego Maior para prevenir inundaciones. Esta actuación dispone de un millón de euros en las cuentas del próximo ejercicio, sobre un presupuesto global de siete millones.

La provincia contará, además, con inversiones en centros educativos. En Cambre, el CEIP Plurilingüe Wenceslao Fernández Flórez tiene prevista una rehabilitación integral valorada en 1,315 millones de euros, mientras que en Carral se proyecta la ampliación del CEIP Plurilingüe Vicente Otero Valcárcel, con 1,4 millones. En Curtis, la ampliación de los talleres de Formación Profesional del instituto y otras mejoras disponen de 1,7 millones de euros para 2027.

La investigación también tendrá presencia en Culleredo, donde el Centro Tecnolóxico de Investigación Multisectorial (CETIM) figura entre las actuaciones de interés. El centro tiene concedidos 3,12 millones de euros dentro de la convocatoria de 2025 para fortalecer y ampliar las capacidades de los centros tecnológicos gallegos, con una anualidad de 1,7 millones en 2027.

En infraestructuras viarias, el presupuesto incluye 500.000 euros para la Vía Ártabra, que se encuentra en un aparente punto muerto en cuanto a avances.

Por su parte, Arteixo recibirá actuaciones vinculadas al desarrollo empresarial, con 750.000 euros para la ampliación de su parque empresarial, dentro de una dotación provincial de 10 millones para impulsar parques empresariales. El municipio contará asimismo con 300.000 euros para obras en la rectoral.

Bergondo aparece también en el capítulo cultural y juvenil, con más de 170.000 euros previstos para reformas en el albergue juvenil Marina Española.

Por último, la provincia de A Coruña concentra 45,4 millones de euros en el área de Augas, la mayor asignación entre las cuatro provincias gallegas, según los datos facilitados. En este ámbito se incluye también la puesta en marcha de la primera planta pública estatal de clasificación de residuos textiles en el complejo medioambiental de Sogama, en Cerceda, con una inversión total de 22,4 millones de euros.