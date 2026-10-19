Se reactiva el incendio de Bens, en A Coruña, y los bomberos vuelven a la zona

El incendio forestal de Bens, en A Coruña, se ha reactivado esta tarde, apenas unas horas después de que se diese por extinguido. Los bomberos de la ciudad tuvieron que regresar a la zona pasadas las 19:45 horas de este lunes al comprobar que el fuego había vuelto a prender. Algo de lo que los vecinos de la zona ya ni se sorprenden.

Por el momento, se desconoce el alcance de esta reactivación y si ha afectado a nuevas superficies. El incendio se había dado por extinguido a las 05:58 horas de esta madrugada, después de cerca de 12 horas de trabajo de los equipos de extinción.

El fuego, que se originó el domingo en el entorno de la parroquia de Visma, cerca del parque de Bens, arrasó un total de 12,58 hectáreas, la mayor parte de ellas de monte raso, según los datos facilitados por la Consellería do Medio Rural.

La intensidad de las llamas obligó a desalojar dos viviendas próximas a Talleres Hércules y a las personas residentes en el Hogar de Santa Lucía. Además, los usuarios del Hogar Sor Eusebia tuvieron que permanecer confinados por precaución. No se registraron heridos.

Durante las labores de extinción del incendio original participaron bomberos de A Coruña, ocho agentes, diez brigadas, nueve motobombas y dos helicópteros. Las causas del fuego continúan bajo investigación.