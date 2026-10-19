La nueva estación de autobuses de A Coruña abrirá el 3 de noviembre en la intermodal

La Xunta abrirá el próximo 3 de noviembre la nueva terminal de autobuses de la estación intermodal de A Coruña, lo que implica una reorganización de los cinco corredores de entrada y salida de la ciudad, al trasladarse a esta nueva infraestructura todo el tráfico del transporte interurbano por carretera.

A día de hoy, por la ciudad de A Coruña circulan 137 líneas y 180.000 servicios anuales, correspondientes a siete concesiones del Plan de Transporte Público de Galicia. El acceso a la ciudad se realiza a través de cinco corredores diferentes, en función de su origen y de la vía principal por la que transitan. De este modo, se dividen entre los que entran por las avenidas de A Pasaxe, Monelos, Alfonso Molina, Arteixo y Fisterra. La reorganización implica adaptar estos trayectos de entrada y salida a la ubicación de la nueva estación intermodal.

Para elaborar este nuevo diseño, la Xunta mantuvo seis reuniones técnicas con el Concello de A Coruña entre abril de 2025 y septiembre de 2026. El objetivo fue encontrar la mejor solución para la reorganización de los corredores.

El corredor de la avenida de A Pasaxe, el de mayor volumen de servicios, canaliza las conexiones con Culleredo, Oleiros, Cambre y Sada, además de las líneas procedentes de Betanzos y Ferrol que dan acceso a los centros hospitalarios de la ciudad. Las líneas que terminan en la intermodal mantendrán el itinerario urbano de entrada, sustituyendo la actual estación por la nueva terminal.

Las líneas de este corredor que continúan hasta el Teatro Colón seguirán realizando el mismo recorrido de entrada, sin pasar por la estación. A la salida del centro accederán directamente a la intermodal por la avenida de Alfonso Molina y, a continuación, continuarán su recorrido por A Gaiteira y Os Castros.

El corredor de la avenida de Monelos tiene un uso más reducido e incluye exclusivamente servicios que salen de la ciudad desde el Teatro Colón. Conecta con Cerceda a través de Culleredo y Cambre. Al igual que en el corredor de la avenida de A Pasaxe, los autobuses circularán directamente por la avenida de Alfonso Molina hasta la estación. Después continuarán por la ronda de Outeiro para incorporarse a la avenida de Monelos.

El corredor de la avenida de Alfonso Molina conecta con las principales ciudades gallegas, como Santiago de Compostela, Lugo y Ferrol, además de ofrecer servicios metropolitanos con Oleiros, Sada, Culleredo y Betanzos. Las líneas que terminan en la intermodal accederán por las avenidas de San Cristovo y Enrique Salgado Torres hasta la avenida de Arteixo. A la salida, circularán por la avenida de A Sardiñeira y la ronda de Outeiro para incorporarse a Alfonso Molina.

Los servicios de este corredor que continúan hasta el Teatro Colón mantendrán el itinerario urbano de entrada y la parada de Alfonso Molina situada a la altura de la antigua estación de autobuses. A la salida del centro, accederán directamente a la intermodal por la avenida de Alfonso Molina.

Por el corredor de la avenida de Arteixo circulan servicios procedentes de Carballo, de la Costa da Morte y de Arteixo. La proximidad de la nueva terminal permitirá acceder directamente desde esta avenida. En las líneas que terminan en la intermodal, este cambio reducirá el recorrido respecto a la situación actual, tanto a la entrada como a la salida.

Los servicios que continúan hasta el Teatro Colón mantendrán su recorrido urbano, incorporando el acceso directo a la intermodal. A la salida del centro, accederán a las dársenas de la nueva estación por la avenida de Alfonso Molina.

El corredor de la avenida de Fisterra también canaliza servicios procedentes de Arteixo, Carballo y de la Costa da Morte, incluidas las conexiones con los polígonos industriales. Las líneas que terminan en la intermodal accederán directamente por la ronda de Outeiro y la avenida de Arteixo, adaptando el tramo final del recorrido.

En las líneas de este corredor que pasan por el centro, se mantendrá el itinerario hasta Juan Flórez. Después circularán por la avenida de Arteixo para acceder a la intermodal. A la salida, se conservará el itinerario urbano actual, adaptando la conexión desde la nueva estación.

Nueva parada en el exterior de la estación intermodal

La nueva estación intermodal permitirá incorporar una nueva parada en el exterior de la terminal para los servicios de corto recorrido que salen del Teatro Colón. Esto permitirá realizar una parada rápida sin entrar en la estación. Actualmente, estos autobuses deben entrar en la antigua estación para efectuar esa parada intermedia, lo que alarga el recorrido.

La parada exterior dará servicio principalmente a los corredores de A Pasaxe, Monelos y Alfonso Molina. Esta solución permitirá una circulación más ágil y reducirá entre seis y ocho minutos el tiempo de viaje.

La parada definitiva estará situada en la avenida del Ferrocarril y entrará en funcionamiento según se determine en las obras de acceso a la intermodal, que dependen del Ayuntamiento de A Coruña. Su habilitación requiere adaptar la infraestructura viaria y, mientras se completan estos trabajos, desde el 3 de noviembre funcionará provisionalmente la actual parada de Alfonso Molina, situada a la altura de la antigua estación de autobuses.