¿Lloverá pronto en A Coruña? La Aemet descarta la sequía a la espera de un trimestre más húmedo de lo normal

Galicia tiene fama por su lluvia, por ser una de las zonas con mayor índice de precipitación en España. Es una de las muchas causas de su "verdor cinguido". A Coruña no es una excepción, pero, a pesar del breve chaparrón que mojó a los jugadores del Deportivo y aficionados el viernes pasado, la lluvia no está siendo compañera habitual de los coruñeses en los últimos tiempos.

Sin embargo, este verano y, sobre todo, la primavera han sido anormalmente secos. Esto sumado al hecho de que en los primeros 20 días de octubre las precipitaciones han sido muy escasas, hace que la preocupación comience a extenderse.

Según fuentes de la Aemet, no estamos todavía en situación de sequía hidrológica todavía. Esta podría darse en caso de que tanto los meses de octubre como de noviembre, tradicionalmente, dos de los más húmedos del año, se mantuvieran igual de secos que hasta ahora. Sin embargo, esta no es, ni de lejos, la predicción.

Explican desde la Aemet que el pronóstico para este trimestre es de que sea precisamente más lluvioso de lo normal. Así, se compensarían los últimos 6 meses con falta de precipitación y mucha insolación.

¿Cuánto ha llovido y cuánto hace falta?

Durante el último año, los meses de octubre a marzo fueron especialmente lluviosos en A Coruña. Destaca especialmente el mes de enero con 29 días de precipitación de los 31 que tiene el mes, seguido muy de cerca de febrero con 20 jornadas lluviosas de 28. El contraste lo marca julio, con un solo día de lluvia en todo el mes.

Respecto a las cantidades, según datos de MeteoGalicia, en A Coruña 2025 fue un año con superávit de precipitaciones. De hecho, es el año más lluvioso en la ciudad en el primer cuarto del siglo XXI. El invierno de 2026 fue también un 30% más húmedo de lo normal.

Sin embargo, el periodo marzo-septiembre es el de escasez de precipitaciones. Durante este tiempo, en toda Galicia se han recogido 301 mm de una media normal (1991-2020) de 542. Es decir, el 56% de la media. Respecto a A Coruña se midieron en el mismo periodo 256 mm frente a los 415 de la media normal (el 62 %), según la AEMET.

Aún así, si tenemos en cuenta lo que llevamos de año 2026. En Galicia se han recogido 858 mm de una media de 831. Es decir, un 3 % más de precipitación de la normal. En A Coruña la cantidad medida es de 606 mm con una media normal de 625, en el percentil 97.

Por ello, considerando las lluvias acumuladas en los primeros meses del año, nos encontramos en una situación muy similar a la media en lo que a cantidad de agua precipitada se refiere y, según la AEMET, bastaría con que la lluvia recogida en los meses de octubre y noviembre se aproxime a lo habitual, que en Galicia, como sabemos, son meses de mucha actividad climatológica.

Tipos de sequía

Todos estos datos históricos positivos favorecen el que la zona de A Coruña haya evitado por ahora la sequía hidrológica, la relacionada con los caudales de los ríos y la cantidad de agua embalsada. Este tipo se debe diferenciar de la llamada sequía agrícola, que depende de las necesidades de agua de cada cultivo y que puede darse en unos pocos meses.

Por otro lado, está la sequía socioeconómica, que es la escasez de agua a las personas y a la actividad económica para la que no es necesario que se produzca una restricción del suministro de agua, sino que basta con que algún sector económico se vea afectado con consecuencias económicas desfavorables, tal y como explica el Ministerio para la Transición Ecológica.

La sequía hidrológica, podría llegar a la zona de A Coruña, en caso de que octubre y noviembre presentaran también un déficit de precipitación. Pero, como explican desde la Aemet, a pesar de que los primeros días de octubre han sido secos, el pronóstico es de un otoño lluvioso, precisamente en el próximo trimestre que tradicionalmente es el que presenta más precipitaciones: noviembre, diciembre y enero.

Meteogalicia, por su parte, prevé que este miércoles, 21 de octubre, haya chubascos débiles en la ciudad. Mientras tanto, A Coruña continúa mirando a un cielo azul y despejado.