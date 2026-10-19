Extinguido el incendio de Bens, en A Coruña, tras quemar cerca de 12 hectáreas

El incendio forestal declarado en la zona de Bens este domingo quedó extinguido después de cerca de 12 horas de trabajo y tras haber arrasado 12,58 hectáreas. El fuego se dio por extinguido a las 05:58 horas de este mismo lunes.

Según informa Medio Rural, de las más de 12 hectáreas calcinadas la mayor parte, unas 11, correspondieron a monte raso.

El fuego se originó hacia las 18:20 horas de ayer, en el entorno de la parroquia de Visma, cerca del parque. Debido a su intensidad, el humo llegó a ser visible desde otros puntos de la ciudad como el paseo marítimo.

Debido a su cercanía, dos casas junto a Talleres Hércules tuvieron que ser desalojadas, así como las personas residentes en el Hogar de Santa Lucía. Por otra parte, las personas residentes del Hogar Sor Eusebia tuvieron que ser confinadas por precaución. Afortunadamente ninguna persona resultó herida y todas ellas regresaran hoy a sus lugares de residencia.

Allí, además del cuerpo de bomberos de A Coruña, trabajaron en la extinción ocho agentes, diez brigadas, nueve motobombas y dos helicópteros, estos últimos retirándose ya en la tarde del domingo.

Las causas del incendio no se conocen por el momento aunque sí se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.