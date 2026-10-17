Oleiros (A Coruña) dedica a Pepe Mujica el paseo de la ría que conecta con Cambre y Culleredo

Oleiros, en A Coruña, ha bautizado como paseo de Pepe Mujica el recorrido que discurre por el interior de la ría y que conecta los municipios de Oleiros, Cambre y Culleredo. El espacio, que permite caminar sin interrupciones entre A Pasaxe y O Graxal, lleva el nombre del expresidente de Uruguay, fallecido en mayo de 2025.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, destacó durante el acto de presentación la importancia de completar la conexión peatonal entre los tres municipios. Según explicó, las gestiones realizadas ante el Ministerio, con la participación del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, permitieron avanzar en la creación de este itinerario, que amplía las posibilidades de acceso público al litoral.

El regidor también repasó la trayectoria política de Mujica, que presidió Uruguay entre 2010 y 2015, y recordó los años que pasó en prisión durante la dictadura uruguaya. Durante su intervención, aludió a las políticas sociales y económicas impulsadas durante su mandato, entre ellas las medidas relacionadas con la reducción de la pobreza, la mejora salarial, las energías renovables y la ampliación de derechos sociales.

La denominación del paseo también pone el foco en los vínculos históricos entre Galicia y Uruguay, marcados por la emigración gallega al país sudamericano. El acto contó con la presencia de la senadora Blanca Rodríguez, vinculada políticamente al legado de Mujica, a quien el Ayuntamiento trasladó su apoyo institucional y la invitación a regresar en el futuro.

Con este nombre, el municipio incorpora la figura del expresidente uruguayo a uno de sus espacios públicos junto a una actuación destinada a mejorar la continuidad de los itinerarios peatonales por la ría. El recorrido forma parte de la conexión litoral entre Oleiros, Cambre y Culleredo, con espacios destinados al paseo, el deporte y el uso ciudadano.