A Coruña tendrá un sábado de nubes y claros antes de la llegada de la lluvia el domingo por la noche

A Coruña tendrá este sábado, 17 de octubre, cielos con nubes y claros, una situación que se mantendrá durante los próximos días, según la previsión de MeteoGalicia. El cambio más destacado llegará el domingo por la noche, cuando se esperan precipitaciones en la ciudad.

En cuanto a las temperaturas, los valores serán normales para esta época del año, aunque tenderán a descender ligeramente a lo largo de las próximas jornadas. La previsión de MeteoGalicia apunta así a una evolución térmica moderada, sin grandes cambios, mientras se mantiene la alternancia de nubes y claros. Se esperan 13 grados de mínima y hasta 18 de máxima, unos valores que se repetirán mañana.

La calidad del aire, por su parte, se mantendrá en niveles generalmente favorables durante este periodo, de acuerdo con el comentario meteorológico del organismo gallego.