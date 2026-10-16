Santiago Abascal visitará A Coruña el miércoles y Galiza Nova convoca una protesta en María Pita

Santiago Abascal, presidente de Vox, visitará A Coruña el próximo miércoles 21 de octubre, con una comparecencia ante los medios de comunicación prevista para las 12:00 horas en la plaza de María Pita. La visita ha provocado una convocatoria de protesta de Galiza Nova, que ha llamado a la juventud gallega a concentrarse en el mismo lugar a las 11:30 horas para rechazar los mensajes de la formación política.

La organización juvenil nacionalista anunció la movilización a través de sus redes sociales con un cartel en el que aparece una fotografía de Abascal con la cabeza hacia abajo y tachada. Bajo el lema "Contra o fascismo españolista, mocidade nacionalista organizada!", llama a salir a la calle para combatir lo que considera discursos de extrema derecha y de carácter españolista.

La agenda de Abascal incluye también una visita a Ponferrada el martes 20 de octubre y otra a Avilés el miércoles por la tarde, a las 19:00 horas, según la planificación difundida. La parada en la ciudad herculina se producirá, por tanto, en una jornada en la que está prevista una movilización crítica con la presencia de Vox en Galicia.

Galiza Nova alerta del avance de los discursos de odio

En el comunicado difundido para justificar la convocatoria, Galiza Nova sostiene que en los últimos años se ha producido una "vaga reaccionaria" que, a su juicio, alimenta los discursos de odio contra las personas migrantes, las personas empobrecidas, el colectivo LGTBI+ y las mujeres. La organización considera que estos mensajes buscan enfrentar a distintos sectores de la sociedad y desviar la atención de los problemas económicos y sociales.

El colectivo también vincula la presencia de Vox en Galicia con su rechazo al derecho de autodeterminación y defiende la organización de la juventud en un proyecto nacionalista que apueste por la soberanía, la integración social y la igualdad de derechos. "Ante a presenza de Vox na Galiza, chamamos a mocidade galega a saír á rúa a combater mensaxes ultraespañolistas e de odio", señala en el texto.

Incidentes hace un mes en Santiago de Compostela

La convocatoria en María Pita se produce menos de un mes después de los incidentes registrados en Santiago de Compostela durante una visita de Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo. El pasado 21 de septiembre, varios centenares de personas convocadas por una veintena de colectivos antifascistas bloquearon el acceso al centro sociocultural de Santa Marta, donde el partido tenía previsto celebrar un acto político.

La protesta compostelana impidió finalmente la celebración del encuentro y derivó en momentos de tensión, con un amplio despliegue policial y una carga de los agentes cuando los manifestantes comenzaban a dispersarse. Buxadé responsabilizó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, de lo ocurrido, y anunció que la formación llevaría los hechos ante la Justicia.

La cita de Abascal en A Coruña tendrá un formato distinto al acto que Vox pretendía celebrar en Santiago, ya que está anunciada como una comparecencia ante los medios. La coincidencia horaria con la protesta de Galiza Nova sitúa, no obstante, a la plaza de María Pita como escenario de dos convocatorias enfrentadas políticamente durante la mañana del miércoles, con la de las juventudes nacionalistas como respuesta a la del partido al que todas las encuestas sitúan como tercera fuerza en las elecciones nacionales del 29 de noviembre, y posible llave de la llegada del gallego Alberto Núñez Feijoo a la Moncloa.